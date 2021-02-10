Kardeşlerin miras kavgasında kan aktı Baba ve oğlu yaralandı

Mersin’in Tarsus ilçesinde kardeşlerin miras kavgasında kan aktı, olayda baba ve çocuğu yaralandı.

Olay Barbaros Mahallesi 0692 sokakta meydana geldi. Ş.K., (40) ve Z.K., (48) kardeşler arasında miras meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ş.K., yanında bulunan tabancayla ağabeyi Z.K.' ye ateş etti. Açılan ateş sonucu baba Z. K. ve oğlu M. K. (30) yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen ambulanslarla yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede 9 mm çapında bir tabanca ve 4 adet boş ve 2 adet dolu fişek ele geçirdi.

Baba Z.K.'nin hayati tehlikesi devam ettiği, oğlu M. K.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan Ş.K'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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