Mersin'de koronavirüs tedavisi gören doktor yaşamını yitirdi

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Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)MERSİN'de koronavirüs tedavisi gören Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Necmi Arslan (65), hayatını kaybetti. Dr. Arslan'ın emeklilik dilekçesi verdiği gün hastalığa yakalandığı belirtildi.

Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Necmi Arslan, 25 Ocak'ta koronavirüse yakalandı. Durumu ağırlaşan Dr. Arslan, dün yaşamını yitirdi. Evli ve 2 çocuk babası 40 yıllık doktorun vefatı meslektaşlarını üzüntüye boğdu. Dr. Arslan'ın yaş haddinden emekli olmak için koronavirüse yakalandığı gün dilekçe verdiği öğrenildi.

Dr. Arslan, Silifke ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez MERSİN, (DHA)

2021-02-10 15:27:06



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