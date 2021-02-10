Tarsus'ta miras kavgası: 2 yaralı



Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), (DHA)MERSİN´in Tarsus ilçesinde aile arasında çıkan miras kavgasında Z.K. (48) ile oğlu M.K. (30) tabancayla yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde Barbaros Mahallesi 0692 Sokak'ta meydana geldi. Ş.K. ile Z.K. kardeşler arasında miras meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ş.K., yanında bulunan tabancayla kardeşi Z.K.'ye ateş açtı. Tabancadan çıkan mermiler, Z.K. ve yanındaki oğlu M.K.'ye isabet etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Z.K. ve M.K. ise ambulansla hastaneye götürüldü. Tedaviye alınan yaralılardan Z.K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Ş.K. polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN

2021-02-10 15:58:47



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