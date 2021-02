6 yıldır dinmeyen acı: Özgecan Aslan Mersin'in Tarsus ilçesinde 11 Şubat 2015’te bindiği minibüste vahşice öldürülen üniversite öğrencisi Özgecan Aslan’ın ailesi, kızlarının acısıyla yaşıyor Anne Songül Aslan: “Yıllarımız acılar içinde geçiyor. Ölene kadar da böyle olacak” Baba Mehmet Aslan: “6 yıl gelip geçti ama bizi de deldi geçti”

Mersin'in Tarsus ilçesinde 11 Şubat 2015’te bindiği minibüste vahşice öldürülen üniversite öğrencisi Özgecan Aslan’ın acısı, yıllar geçse de hiç dinmiyor. Katledilişinin üzerinden 6 yıl geçen Özgecan’ı bir an olsun akıllarından çıkarmayan Aslan ailesi, kızlarının acısıyla yaşıyor. Anne Songül Aslan, “Yıllarımız acılar içinde geçiyor. Ölene kadar da böyle olacak” derken, baba Mehmet Aslan ise “6 yıl gelip geçti ama bizi de deldi geçti” diye konuştu.

Çağ Üniversitesi öğrencisi Özgecan Aslan, 6 yıl önce Tarsus’taki okulundan evine dönmek üzere bindiği minibüste vahşice katledildi. Kızlarının Mersin’deki eve dönmemesi üzerine polise başvuran Aslan ailesi, iki gün sonra aldıkları haberle yıkıldı. Özgecan’ın cesedi, 13 Şubat 2015 tarihinde TarsusAnkara karayolu Çamalan köyündeki Cin Deresinde yanmış halde bulundu. Özgecan, 14 Şubat 2015’te, Mersin ve farklı illerden gelen binlerce kişinin katılımıyla son yolculuğuna uğurlandı. Bindiği minibüste tecavüze direnirken hunharca katledilen 19 yaşındaki Özgecan’ın davası, sadece Türkiye’ye değil tüm dünyaya mal oldu. Kadına şiddetin simgesi haline gelen Özgecan, tüm kadın örgütlerini harekete geçirirken, katilleri olan 3 sanığa verilen indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla da benzer davalarda emsal oldu.

Sanıklar Suphi Altındöken, babası Necmettin Altındöken ve Fatih Gökçe hakkında, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilirken, ayrıca tecavüz ve diğer suçlardan da minibüs şoförü Ahmet Suphi Altındöken’e 27, arkadaşı Fatih Gökçe’ye 24 yıl hapis cezası verildi. Ahmet Suphi Altındöken, Adana F Tipi Kapalı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumunda bir mahkum tarafından 11 Nisan 2016'da öldürüldü.



“Her dakika her saniye Özge’m içimizde”

Aslan ailesi, Özgecan’ın 6’ncı ölüm yılında duygularını İHA muhabirine anlattı. Her anlarının acıyla geçtiğini belirten anne Songül Aslan, "Yıllarımız acılar içinde geçiyor. Her dakika her saniye Özge’m içimizde. Ölene kadar da bu böyle olacak. Özge'm çok saftı, temizdi, iyi niyetliydi, merhametliydi, okumayı çok severdi. Bizi hiç kırmadı, bir kere bile. Devlet büyüklerimizden idamın, yasanın gelmesini istiyorum, kızlarımız, kadınlarımız katledilmesin. Suçsuz, günahsız yavrularımız, kadınlarımız katlediliyor. Buna bir ‘dur’ denilsin. Herkes taşın altına elini koysun. Kadın cinayetlerini duydukça çok üzülüyorum, izlemek bile istemiyorum. Televizyonu açıp gördükçe acılarımız aklımıza geliyor. Zaten biz ilaçlarla ayaktayız, psikiyatri, psikolog tedavisi görüyoruz ailece. Çok kötü bir durum. Allah kimsenin başına vermesin. Bütün milletvekillerimize, bakanlarımıza sesleniyorum, taşın altına ellerini koysunlar, artık ‘dur’ desinler bu olaya. İdam gelsin, güzel bir yasa gelsin. Hiçbir cana kıyılmasın” dedi.



“6 yıl dile kolay su gibi gelip geçti ama bizi de deldi geçti”

Baba Mehmet Aslan da “Bugün kızımın vefatının 6’ncı yıl dönümü. 6 yıl dile kolay su gibi gelip geçti ama bizi de deldi geçti. Kadın şiddeti hiçbirimizin istemediği, tasvip etmediği bir olay. ‘Kadına şiddet, kadın cinayeti insanlığa ihanettir demiştir’ cumhurbaşkanımız. Türk kadını bunu hak etmiyor. Türk erkeklerine de sorunların olduğu durumlarda akıllarını ön plana almalarını, daha aklıselim, daha mutedil davranmalarını tavsiye ediyorum. Bu, sadece Türkiye Cumhuriyeti Devletinin sorunu değil. Bu aynı zamanda küresel bir sorun, diğer ülkelerde de durum aynı. Güçlü olan hegemonyasını şiddetten yana kullanan erkekler maalesef bütün dünyada şiddete başvurarak bu zulmü utanç verici bir şekilde sürdürmekteler” ifadelerini kullandı.



“Türk halkı somut sonuç bekliyor”

Kadına şiddet uygulayanların en ağır cezaya çarptırılmalarını isteyen Aslan, “Gönlümüz istiyor ki, en ağır cezayla hatta idamla cezalandırılsınlar ama bunun da bir çözüm olmadığını düşünüyorum. Kim ister ki bunu, çünkü birini öldürdüğü zaman kendini de öldürmüş oluyor. Bir anlık öfke, bir anlık gaflet neticede onlarca insanın hayatını mahvediyor. Bu anlamda devletimiz, cumhurbaşkanımız, devlet büyüklerimiz ellerinden geleni yapıyorlar ama Türk halkı biraz daha somut bir sonuç bekliyor” şeklinde konuştu.



“Hatırladıkça kahroluyoruz”

Özgecan’ın hayata bakışını ve yapmak istediklerini anlatan Aslan, “Güzel yavrum, vefatından kısa bir süre önceydi ‘Dünyanın en iyi psikoloğu olacağım baba. Bütün hastaları iyileştireceğim’ diyordu. Yavrum vefatıyla hastaları iyileştirdi aslında. Yavrumun özellikle kanserli çocuklarla ilgili LÖSEV’e büyük hassasiyeti vardı. Biz bunları hatırladıkça, bunlar aklımıza geldikçe kahroluyoruz. Özge’mi anmadığımız, düşünmediğimiz, kalbimizden geçirmediğimiz bir dakika bile yok. Allah, bütün öldürülmüş, katledilmiş kadınlarımızın, kızlarımızın annelerine, babalarına yardım etsin, sabır versin” diye konuştu.

