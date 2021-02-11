Başkan Tarhan sanayi esnafıyla buluştu

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, sanayi esnafıyla buluştu. Mezitli Sanayi Sitesi Başkanı Ali Kocaoğlu ve belediye meclis üyeleriyle birlikte sanayi sitesini ziyaret eden Başkan Tarhan, sanayi esnafının talep ve önerilerini dinledi. Başkan Tarhan ile birlikte hareket edeceklerini dile getiren sanayi esnafı, belediye ve esnafın aile uyumu içerisinde yaşadığını dile getirdi.

Başkan Tarhan, Mezitli Belediyesi hizmet binasının yanında bulunan Sanayi Sitesi esnafı ile bir araya geldi. Her türlü iyi günlerinde ve sıkıntılı dönemlerinde Başkan Tarhan’ı yanlarında görmekten mutlu olduklarını ifade eden Mezitli Sanayi Sitesi Başkanı Ali Kocaoğlu, “Başkanımızın sinerjisi ve oluşturduğu güven ortamı sayesinde esnafımız kendisini ailesinin bir parçası gibi görüyor. Biz belediye başkanımıza güveniyoruz. Her zaman yanımızda olacağından da hiçbir şekilde kuşkumuz yok” dedi.

Esnafa gösterdiği yakınlık dolayısıyla Tarhan’a teşekkür eden Kocaoğlu, “Esnaf arkadaşlarımız Başkanımız Neşet Tarhan’a çok güveniyor. Mezitli Sanayi esnafı olarak gerek sorunların çözümünde gerekse bundan sonra yapılacaklar konusunda Başkanımızla fikir alışverişi yaparak bir ortak hedef belirleme yönünde fikir birliğimiz var. Başkanımız ne diyorsa onun fikirleri ışığında bundan sonraki çalışmalarımıza yön vereceğiz” diye konuştu.

Mezitli’de birlikte yönetim modelini sorunsuz olarak sürdürmeye kararlı olduklarının altını çizen Başkan Tarhan da “Belediyemizin yanı başında olmalarından dolayı sık sık sanayi esnafı arkadaşlarımızla bir araya geliyoruz. Biliyoruz ki, herhangi bir problem ancak o problemi yaşayanların fikirleri doğrultusunda çözülür. Bugüne kadar hep bu şekilde çalışmalarımızı sürdürdük. Bunun sonucunda da esnaf arkadaşlarımız arasında bir güven tesis ettik. Özellikle sorunların çözümü konusunda kendileri büyük tevazu ve özveri gösterdiler. Hiçbir sorun yaşamadan sıkıntıların üstesinden geliyoruz” şeklinde konuştu.

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