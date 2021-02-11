Tarsus'ta 3 aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Mersin’in Tarsus ilçesinde 3 aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, AdanaTarsusMersin arası yolcu taşımacılığı yapan B.T. idaresindeki 33 NS 168 plakalı minibüs, Girne Mahallesi D400 Karayolu üzerinde yolcu almak için durduğu sırada, M.K. yönetimindeki 33 AEP 642 plakalı plastik yüklü kamyon ve aynı yönde seyir eden M.E. yönetimindeki 33 R 2462 plakalı sebze yüklü kamyonetle çarpıştı. Çarpışma sonucu 33 R 2462 plakalı kamyonet sürücüsü M.E. ve minibüste bulunan 2 yolcu hafif yaralandı.

Tarsus Devlet Hastanesine kaldırılan sürücü M.E.’nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Tek taraflı trafik akışının sağlandığı kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

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