Mersin'de uyuşturucu operasyonu

Mersin'in Silifke ilçesinde jandarma ekipleri, bir evde yaptığı aramada 3 ayrı poşet içerisinde 300 gram bonzai ele geçirdi. Olayla ilgili 1 kişi tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Silifke İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik yaptığı araştırmada, Atakent Mahallesi'nde bir şahsın evinde uyuşturucu madde bulunduğunu tespit etti. Bunun üzerine belirlenen adrese operasyon yapan ekipler, evde yaptığı aramada 3 ayrı poşet içerisinde 300 gram bonzai ve 1 fiş satışa hazır bonzai ile satışta elde edildiği değerlendirilen bin lira para ele geçirdi.

Olayla ilgili yakalanan 1 şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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