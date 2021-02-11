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MESKİ, Tarsus Eskişehir Mahallesinin bulanık su sorununu çözdü

İHA

MESKİ, Tarsus Eskişehir Mahallesinin bulanık su sorununu çözdü

Mersin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, Tarsus ilçesi Eskişehir Mahallesinde başladığı içme suyu çalışmalarını tamamladı. Yapılan çalışma ile mahalle sakinleri içilebilir suya kavuştu.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Tarsus ilçesine bağlı Eskişehir Mahallesinin içme suyu, bölgedeki sondaj kuyusundan besleniyordu. MESKİ tarafından yapılan kontroller sırasında suyun kullanılamaz düzeyde olduğu raporlandı. Bu çerçevede çalışma başlatan MESKİ, Boğazpınar bölgesi Defnepınar kaynağından beslenen Kurbanlı Mahallesi içme suyu deposundan Eskişehir Mahallesinin şebeke hattına 2 bin 100 metre 63’lük 16 atü ana isale hattı çekti. Çalışmaların tamamlanmasıyla Eskişehir Mahallesinin içme suyu sorununa son verildi.

Mahalle sakinleri daha temiz içme suyuna kavuşmanın sevincini yaşıyor
Eskişehir Mahallesi Muhtarı Bayram Bölükbaş, “Daha önceleri suyumuzda çok bulanıklık vardı. Yemekte dahi kullanılamıyordu. Vahap başkanımız ve müdürlerimizle görüştük. Görüşmelerimiz sonucunda hat sonlarına vanalar kondu. Arada bir vanaları temizliyorduk ama yine de yeterli olmuyordu. Daha sonra 18 köyün bağlı olduğu suya köyümüzü de bağladılar. Şu an bir sıkıntımız yok. Yemekte, çayda suyumuzu kullanıyoruz. Öncelikle Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer’e, müdürlerimize, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Yusuf Bölükbaş ise “Suyumuz çok bulanıktı. İçilmiyordu. Vahap Seçer başkanımızın sayesinde suyumuz geldi. Çok güzel oldu. Köyümüz hep memnun” dedi.
Mahalle sakini Elif Çelik ise daha önce artezyenden su kullandıklarını belirterek, “Yosun kokuyordu. Çamurlu geliyordu. İçilmiyordu. Kimse düzgün duş alamıyordu, bulaşık yıkayamıyordu. Şimdi sudan çok memnunuz” ifadelerini kullandı.

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