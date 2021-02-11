Çadırlarına kavuşan tarım işçilerine eşyaları dağıtılıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi, meyve ve sebze üretiminin önemli bir parçası olan mevsimlik tarım işçilerinin yaşam koşullarının düzeltilmesi için desteklerine devam ediyor. Ekipler, Akdeniz ilçesi AdanalıoğluLimonlu Mahallesi sınırları içerisinde kurulan çadırlarda yaşayan ve bölgede bulunan tarlalarda emek harcayan mevsimlik tarım işçisi ailelere yatak, battaniye ve yatak örtüsü dağıtımı gerçekleştirdi.

Maya Eğitim Kültür Araştırma Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin de yerel ortak olarak dahil olduğu proje kapsamında, UNHCR tarafından çoğunluğunu Suriyeli mevsimlik tarım işçilerinin oluşturduğu aileler için gönderilen 33 çadırın kurulmasında altyapı desteği veren Büyükşehir Belediyesi, kendisinin temin ettiği 2 ortak yaşam alanı çadırın da kurulumunu sağlamıştı. Büyükşehir, gönderilen eşyaların dağıtımı için de katkısını sürdürmeye devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, Akdeniz ilçesi AdanalıoğluLimonlu Mahallesi sınırları içerisinde kurulan çadırlarda yaşayan ve bölgede bulunan seralarda veya tarlalarda hasat, budama, ot alma veya çapalama işlerinde çalışan çoğunluğunu Suriyelilerin oluşturduğu mevsimlik tarım işçisi ailelere yatak, battaniye ve yatak örtüsü dağıtımı gerçekleştirdi. 45 tarım işçisi aileye, her birinden ikişer tane olacak şekilde battaniye, yatak ve yatak örtüsü verilirken, kalabalık ailelere ise daha fazla eşya yardımı yapıldı.

Geçtiğimiz günlerde çadırların kurulduğu alana malzeme dökerek çamur oluşumunu engelleyen Büyükşehir Belediyesi, Suriyeli tarım işçilerinin sağlık kontrollerini yapıp, hijyen kiti ve 150 koli süt dağıtımı gerçekleştirmişti. Soğuk kış günlerinde özellikle gece saatlerinde havanın soğumasından dolayı sıkıntı yaşadıklarını kaydeden mevsimlik tarım işçisi aileler, eşya dağıtımından dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdi. Eşi ve çocuklarıyla birlikte dağıtımı yapılan çadırda yaşayan ve yardımların düzenli olarak geldiğini ifade eden Suriyeli mevsimlik tarım işçilerinden Yusuf Hüseyin, “Battaniye getirdiler, çarşaf da var. Teşekkür ederim” diye konuştu.

İmar El Hüseyin ise eşya yardımdan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Size çok teşekkür ediyoruz bize yardım ettiğiniz için. Burada tarlalarda, seralarda çalışıyoruz. On kişi aynı çadırda oturuyoruz iki aile. Biz bu yardımlardan dolayı Başkan’a çok teşekkür ediyoruz, çok memnunuz” dedi.

Muhammet Ali de “Biz burada tarlalarda, seralarda çalışıyoruz. Battaniye, malzeme hepsini getirdiler, teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

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