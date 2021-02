Kadın üreticiler bu kez stantlarını Tarsus'ta açtı

Kadın üreticiler, Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin öncülüğünde ‘14 Şubat Sevgililer Günü’ öncesinde Tarsus Kültür Parkı’nda kurdukları stantlarda bir araya geldi.

El emeği göz nuru ürünlerini sergileyip, satışlarını yaparak ev ekonomilerine katkı sağlayan kadınları Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve eşi Meral Seçer yalnız bırakmadı. Mersin’in birçok ilçesinden 191 kadın üreticinin katıldığı ve 57 standın açıldığı Pazar, Tarsus’ta büyük ilgi gördü. Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi ile Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi’nin öncülüğünde Tarsus Kültür Parkı’nda stant açan kadınlar, Sevgililer Günün öncesinde Özgecan Aslan Barış Meydanı’nda ürünlerini sergileyecek. Stantlarda sergilenen yöresel ürünleri inceleyen Başkan Seçer, Büyükşehir Belediyesi’nin desteği ile kadın üreticilerin oluşturduğu bu çalışmaların çok değerli olduğunu vurguladı. Doğduğu kent olan Tarsus’un, bölgenin en kadim kenti olduğunu söyleyen Başkan Seçer, etkinlik alanını gezerken eski anılarının canlandığını belirtti. Etkinliğe Mersin’in her ilçesinden kadın üreticilerin katıldığını ifade eden Seçer, “Burada Mut’un, Gülnar’ın, Tarsus’un, Çamlıyayla’nın ya da diğer bölgelerin kendine ait özellikleri, güzellikleri, el emeği göz nuru ürünleri, bitkisel ürünleri, hayvansal ürünleri, bunların gıdaya dönüşmüş şekli; hepsi var. Buranın vatandaşlarımız açısından da önemli bir çalışma olduğunu söyleyebilirim. Şehir hayatından bunalan, şehirdeki yaşam şartlarından dolayı tamamen hazır gıda almak zorunda kalan insanlar için de böyle köyde üretilen ya da yöresel bazı ürünlerin sunulmasının onlar açısından da bulunmaz bir nimet diye düşünüyorum. Hem sağlıklı olması, hem doğal olması birçoğu da Ata tohumlarından üretiliyor. Bu da farklı lezzet sunuyor, farklı bir çeşitlilik ortaya koyuyor” diye konuştu.



“Kadınlara pozitif ayrımcılık yaptık, yapmaya da devam edeceğiz”

Kadınların Türk toplumu içerisinde çok önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Seçer, "Kadının Türk toplumunda çok farklı bir yeri var. Biz hep yakın tarihte ulusal Kurtuluş mücadelesi ile övünürüz, orada da kadınları konuşuruz. Kadınların verdiği katkıları konuşuruz. Onun için görevde kaldığımız süre içerisinde kadınlara çok farklı yollar açacağız. Her şey para değil, her şey ekonomi değil. Mutlaka çok önemlidir para, önemlidir ekonomi. Birçok ihtiyacınızı karşılarsınız. Ama kadınların sorunu sadece para değil. Kadınların eğitim desteğinden hukuki desteğe, psikolojik desteğe kadar birçok desteğe ihtiyacı var. Biz onun için Kadın Dairesi’ni oluşturduk. Kadın Dairesi çok değerli çalışmalar, çok değerli projeler ortaya koyuyor. Birçok dernekle, birçok sivil toplum örgütü ile işbirliği yapıyor. ‘Daha fazla ne yapabiliriz, onlara nasıl dokunabiliriz?’ bu çaba içerisindeyiz. İşte burada oluşturulan etkinlik de bu çabalardan yalnızca bir tanesi. Çalışma hayatında da biz belediyemizde birçok önemli noktalarda kadınların artması konusunda pozitif ayrımcılık yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Bu ortamı hazırlayan çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.

Stant açan kadınlardan Medine Kurnaz ise “Bize böyle bir olanak sağladığı için Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız’a teşekkürlerimizi iletiyoruz. Tarihi Tarsus Parkı’ndayız, katılım oldukça iyi. Allah emek harcayan tüm ablalarımızın emeklerini kabul etsin. Hızır ayı içerisindeyiz, herkesin evine bolluk bereket getirmesini diliyorum” şeklinde konuştu.

Etkinliğe Gülnar’dan katılan Şerife Ünlü de çocuğunu okutmanın çabası içerisinde olduğunu ifade ederek, “Çocuğum okuduğu için bu işi yapıyorum. Büyükşehir Belediyesi sayesinde satış yapıyorum. İlk kez geldim Tarsus’a. İlgi iyi, memnunuz. Ortam çok güzel” ifadelerini kullandı.

Kendisine tahsis edilen stantta tablolarını ve diğer sanatsal eserlerini satan Ümran Yıldırım da “Öncelikle Mersin Büyükşehir Belediyemize ve Başkanımız Vahap Seçer’e teşekkürlerimi iletiyorum böyle bir imkanı sundukları için. Üretici kadınlarımıza böyle bir olanak sağlamaları gerçekten çok güzel. Hem emeğimizi sergiliyoruz hem yaptığımız çalışmaları sergiliyoruz hem de bütçemize katkı sağlıyoruz. Gayet güzel, yer çok güzel, imkânlar çok güzel. Yağlıboya, karakalem çalışması yapıyorum ve sanatın birçok dalıyla ilgileniyorum; tablolar, kâğıt rölyefler. Bunları sergileme imkânı bulduğumuz için gerçekten çok mutluyum” diye konuştu.

