Akdeniz zabıtası denetimlerini sürdürüyor

Akdeniz Belediyesince, halk sağlığının korunması amacıyla, başta fırınlar olmak üzere, gıda üretimi ve satışı yapan market ve işyerlerine yönelik denetimlerin aralıksız sürdürüldüğü bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığını korumak, vatandaşların sağlıklı ve güvenilir ürünler tüketmelerini sağlamak amacıyla, fırınlar ve gıda üretimi ile satışı yapan işyerlerine yönelik temizlik, hijyen, fahiş fiyat kontrolü ile ürünlerin son tüketim tarih konularında denetimlerine kesintisiz devam ediyor.

Son tüketim tarihi geçmiş ürünlere el konuldu

Denetimlerde fahiş fiyat kontrolleri de yapan zabıta ekipleri, tarihi geçmiş ürünlere de el koyarak imha ediyor. Akdeniz sınırları içerisinde bulunan market ve fırınları hijyen, temizlik ve ruhsat yönünden denetleyen zabıta ekipleri, incelemeleri sonucu son tüketim tarihi geçtiğini belirledikleri çeşitli yiyecek ve içeceklere de imha edilmek üzere el koydu. Denetimlerde fırınları da kontrol eden ekipler, ekmeklerin gramajı, genel hijyen kuralları ve maske kontrolü yaptı.

Fırınlar denetlendi, eksiği görülen işyeri sahipleri uyarıldı

Ekmek imalathanelerini inceleyen zabıta ekipleri, gördükleri eksiklikler konusunda işyeri sahiplerini uyardı. Öte yandan, Üç Ocak Mahallesinde, bir vatandaşın şikayeti üzerine, buradaki bir markete giderek denetim yapan zabıta ekipleri, son tüketim tarihi geçmiş çeşitli ürünlere de imha edilmek üzere el koydu.

Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğünün, toplum sağlığını korumak, huzur ve esenliğini sürdürmek amacıyla, özellikle gıda üretimi ve satışı yapan işyerlerine yönelik denetim ve kontrolleri artarak devam edecek.

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