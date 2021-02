Bozyazı Müftüsü Karayiğit görevine başladı Müftü Murat Karayiğit: "İlçemiz, ülkemiz, dinimiz için hizmetler üretme gayreti içerisinde olacağız"

Sebahattin Turan’ın Diyanet İşleri Başkanlığı Ankara Rıfat Börekçi Eğitim Merkezine atanması ile boşalan Bozyazı İlçe Müftülüğüne Van’ın Edremit İlçe Müftüsü Murat Karayiğit atandı.

İlçeye gelerek yeni görevine başlayan Karayiğit, görev süresi boyunca Bozyazı ve ülke için hizmet üretme gayreti içerisinde olacağını söyledi. Karayiğit, “Bozyazı İlçe Müftülüğündeki görevime başlamış bulunuyorum. Öncelikle Cenabı Allah’tan yüce dinimiz, milletimiz ve insanlık için hayırlı hizmetler yapma gayretlerimizde bizleri başarılı kılmasını ve bizlere yardımını esirgememesini niyaz ediyorum” dedi.

Kendisinden önce görev yapan müftülerin yasal görev tanımına uygun olarak görevlerini başarı ile yerine getirdiğini, kendisinin de başarılı bir şekilde görevini yerine getirmek için uğraş vereceğini kaydeden Karayiğit, “Bozyazı İlçe Müftülüğümüz de bu işlevini geçmişte başarı ile yerine getirdiği gibi bundan sonra da bütün görevlileri ile el ele vererek başarı ile yürütmek için gerekli gayreti göstermeye devam edecektir. Kutsal din hizmeti bayrağını aldığımız noktadan, Kur’an ve sünnet ışığında dinimize hizmet etme gayreti, insan sevgisi, üstün hizmet anlayışı, görev aşkı ve sorumluluk bilinci ile daha ileri bir düzeye ulaştıracağımıza gönülden inanıyorum. Bizden önce bu güne kadar bu görevini asil veya vekil olarak yerine getiren tüm meslektaşlarıma, bu görevlerde bulunan hocalarımıza minnet ve şükranlarımı sunuyor, kendilerine teşekkürü bir borç biliyor, ebediyete irtihal edenlere Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. İmkânlar çerçevesinde kıymetli personelimiz ve çok değerli Bozyazılı kardeşlerimizin desteğiyle pek çok güzel çalışmalara imza atacağımıza inanıyorum. İnsanlarımızın desteklerini ve hayır dualarını her zaman bekliyorum. İnsanlarımıza hizmetin, Hakka hizmet olduğu bilinciyle, herkese, her zaman gönlümün de kapımın da açık olacağını belirtmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

İslam dininin barış, hoşgörü, müsamaha, sevgi ve şefkat dini olduğunu vurgulayan Karayiğit, şöyle devam etti; "Bizler toplumumuza din hizmeti sunarken, sevgi ve hoşgörü prensibinden hareketle, zorlaştıran değil kolaylaştıran, nefret ettiren değil müjdeleyen bir anlayışla, güzel ahlak, vatan ve insan sevgisi eksenli bir din hizmeti vermeye çalışacağız. Yüce dinimiz İslam’ın prensiplerini toplumumuza anlatırken, bütün hurafelerden uzak kalarak dinimizin ana kaynakları olan Kur’an ve sünnet ışığında, bin 400 küsur yıllık dini tecrübeden istifade ederek, dini anlama ve hayata aksettirme konusunda sahip olduğumuz mirası bütün zenginliğiyle tanıtmaya, din ile çağdaş hayat arasında bağ kurmayı ve bu bağı güçlendirmeyi isteyen günümüz insanına rehberlik yapmaya gayret göstereceğiz. Din, doğumundan ölümüne kadar insan hayatının her safhasında vardır. Bu bakımdan cami içi din hizmetleri kadar cami dışı din hizmetleri de büyük önem taşımaktadır. Bundan dolayı cami dışı din hizmetlerine, sosyal ve kültürel faaliyetlere, halkımızın manevi anlamda üzüntü ve sevincini paylaşmaya ve onlarla kaynaşmaya özel bir önem vereceğiz. Kısaca görev süremiz boyunca ilçemiz, ülkemiz, dinimiz için hizmetler üretme gayreti içerisinde olmaya çalışacağız."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.