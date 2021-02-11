Özgecan Aslan, ölümünün 6’ncı yılında da unutulmadı Mersin’in Tarsus ilçesinde 11 Şubat 2015’te vahşice öldürülen üniversite öğrencisi Özgecan, ailesi ve Mersinliler tarafından mezarı başında anıldı

– Kadın cinayetlerinin simgesi haline gelen Özgecan Aslan, vahşice öldürülmesinin 6’ncı yılında da unutulmadı. Özgecan, Mersin’deki mezarı başında dualarla anılırken, Aslan ailesi duygu dolu anlar yaşadı.

Mersin’in Tarsus ilçesinde 11 Şubat 2015’te okulundan evine dönmek üzere bindiği minibüste vahşice öldürülen Çağ Üniversitesi öğrencisi 19 yaşındaki Özgecan Aslan, mezarı başında dualarla anıldı. Anne Songül Aslan, baba Mehmet Aslan ve akrabaları başta olmak üzere birçok Mersinli, Özgecan’ın Mersin Akbelen Şehir Mezarlığındaki mezarına gelerek, çiçek bırakıp dua etti. Mersin’in merkez Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ile bazı siyasi partilerin il ve ilçe teşkilatları da mezara gelerek, Özgecan için dua etti. Ortaokul ve lise öğrencilerinin Özgecan’ın mezarına çiçek bırakıp dua etmeleri de dikkat çekti.



Kızlarını mezarı başında andılar

Aslan ailesi, 6’ncı ölüm yıl dönümünde kızları Özgecan’ı mezarı başında andı. Mezarda kızları için dua okutan anne Songül Aslan ve baba Mehmet Aslan, duygulu anlar yaşadı. Songül Aslan ve Mehmet Aslan, zaman zaman gözyaşlarını tutamazken, kızlarının mezar taşını öperek dua okudular.



“Kadına şiddet hiçbir zaman kader değil”

Baba Mehmet Aslan, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, çok üzgün bir 6 yıl geçirdiklerini söyledi. Aslan, “Psikiyatri ve psikolog destekleriyle ayaktayız. Özge’mi 6 yıldır unutmayan, kabri başında gelip dualarını esirgemeyen, ‘amin’ diyen herkese teşekkür ediyorum. Herkesten Allah razı olsun. Memleketimiz ve bütün dünya kadına gösterilen şiddetle maalesef çok uzun yıllardır mücadeleyle geçiyor. Kadına şiddet hiçbir zaman kader değil. Cumhurbaşkanımızın da dile getirdiği gibi ‘kadına şiddet insanlığa ihanettir’. Şimdiye kadar öldürülmüş, katledilmiş, incitilmiş bütün kadınlarımızın, kızlarımızın ruhları şad, mekanları cennet olsun. Allah, annelerine, babalarına, sevdiklerine sabır versin” dedi.



“Özge’m bunu hak etmedi”

Anne Songül Aslan ise gözyaşları içinde çok üzgün olduklarının altını çizerek, “Unutamıyoruz. Hep acılıyız. Özge’m bunu hak etmedi. Bütün kadınlarımıza Allah yardım etsin. Kadına şiddet son bulsun. Özge’min hiçbir suçu, günahı yoktu. Saf, masum kızım evine geliyordu sadece. Kadın şiddeti son bulsun” diye konuştu.

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