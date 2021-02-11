Özgecan Aslan, ölümünün 6’ncı yılında da unutulmadı Mersin’in Tarsus ilçesinde 11 Şubat 2015’te vahşice öldürülen üniversite öğrencisi Özgecan, ailesi ve Mersinliler tarafından mezarı başında anıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Özgecan Aslan, ölümünün 6’ncı yılında da unutulmadı Mersin’in Tarsus ilçesinde 11 Şubat 2015’te vahşice öldürülen üniversite öğrencisi Özgecan, ailesi ve Mersinliler tarafından mezarı başında anıldı

İHA

Özgecan Aslan, ölümünün 6’ncı yılında da unutulmadı Mersin’in Tarsus ilçesinde 11 Şubat 2015’te vahşice öldürülen üniversite öğrencisi Özgecan, ailesi ve Mersinliler tarafından mezarı başında anıldı

– Kadın cinayetlerinin simgesi haline gelen Özgecan Aslan, vahşice öldürülmesinin 6’ncı yılında da unutulmadı. Özgecan, Mersin’deki mezarı başında dualarla anılırken, Aslan ailesi duygu dolu anlar yaşadı.
Mersin’in Tarsus ilçesinde 11 Şubat 2015’te okulundan evine dönmek üzere bindiği minibüste vahşice öldürülen Çağ Üniversitesi öğrencisi 19 yaşındaki Özgecan Aslan, mezarı başında dualarla anıldı. Anne Songül Aslan, baba Mehmet Aslan ve akrabaları başta olmak üzere birçok Mersinli, Özgecan’ın Mersin Akbelen Şehir Mezarlığındaki mezarına gelerek, çiçek bırakıp dua etti. Mersin’in merkez Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ile bazı siyasi partilerin il ve ilçe teşkilatları da mezara gelerek, Özgecan için dua etti. Ortaokul ve lise öğrencilerinin Özgecan’ın mezarına çiçek bırakıp dua etmeleri de dikkat çekti.

Kızlarını mezarı başında andılar
Aslan ailesi, 6’ncı ölüm yıl dönümünde kızları Özgecan’ı mezarı başında andı. Mezarda kızları için dua okutan anne Songül Aslan ve baba Mehmet Aslan, duygulu anlar yaşadı. Songül Aslan ve Mehmet Aslan, zaman zaman gözyaşlarını tutamazken, kızlarının mezar taşını öperek dua okudular.

“Kadına şiddet hiçbir zaman kader değil”
Baba Mehmet Aslan, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, çok üzgün bir 6 yıl geçirdiklerini söyledi. Aslan, “Psikiyatri ve psikolog destekleriyle ayaktayız. Özge’mi 6 yıldır unutmayan, kabri başında gelip dualarını esirgemeyen, ‘amin’ diyen herkese teşekkür ediyorum. Herkesten Allah razı olsun. Memleketimiz ve bütün dünya kadına gösterilen şiddetle maalesef çok uzun yıllardır mücadeleyle geçiyor. Kadına şiddet hiçbir zaman kader değil. Cumhurbaşkanımızın da dile getirdiği gibi ‘kadına şiddet insanlığa ihanettir’. Şimdiye kadar öldürülmüş, katledilmiş, incitilmiş bütün kadınlarımızın, kızlarımızın ruhları şad, mekanları cennet olsun. Allah, annelerine, babalarına, sevdiklerine sabır versin” dedi.

“Özge’m bunu hak etmedi”
Anne Songül Aslan ise gözyaşları içinde çok üzgün olduklarının altını çizerek, “Unutamıyoruz. Hep acılıyız. Özge’m bunu hak etmedi. Bütün kadınlarımıza Allah yardım etsin. Kadına şiddet son bulsun. Özge’min hiçbir suçu, günahı yoktu. Saf, masum kızım evine geliyordu sadece. Kadın şiddeti son bulsun” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Özgecan ölüm yıl dönümünde babası konuştu: Kadına şiddet, insanlığa ihanettir
YEREL HABERLER Özgecan ölüm yıl dönümünde babası konuştu: Kadına ...
Bozyazı Müftüsü Karayiğit görevine başladı Müftü Murat Karayiğit: "İlçemiz, ülkemiz, dinimiz için hizmetler üretme gayreti içerisinde olacağız"
YEREL HABERLER Bozyazı Müftüsü Karayiğit görevine başladı Müftü ...
Yenişehir Belediyesinden çocuklara 'robotik kodlama eğitimi'
YEREL HABERLER Yenişehir Belediyesinden çocuklara 'robotik kodlama ...
Akdeniz zabıtası denetimlerini sürdürüyor
YEREL HABERLER Akdeniz zabıtası denetimlerini sürdürüyor
Kadın üreticiler bu kez stantlarını Tarsus'ta açtı
YEREL HABERLER Kadın üreticiler bu kez stantlarını Tarsus'ta açtı
Çadırlarına kavuşan tarım işçilerine eşyaları dağıtılıyor
YEREL HABERLER Çadırlarına kavuşan tarım işçilerine eşyaları ...
Tarsus'ta zincirleme kaza: 3 yaralı
YEREL HABERLER Tarsus'ta zincirleme kaza: 3 yaralı
Mersin'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 5 gözaltı
YEREL HABERLER Mersin'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 5 ...
Nida Beyoğlu Arslan: “Hammaddede yaşanan zam artışı üretimi engelliyor”
YEREL HABERLER Nida Beyoğlu Arslan: “Hammaddede yaşanan zam artışı ...
MESKİ, Tarsus Eskişehir Mahallesinin bulanık su sorununu çözdü
YEREL HABERLER MESKİ, Tarsus Eskişehir Mahallesinin bulanık su ...
Mersin'de uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Mersin'de uyuşturucu operasyonu
Tarsus'ta 3 aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Tarsus'ta 3 aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Başkan Tarhan sanayi esnafıyla buluştu
YEREL HABERLER Başkan Tarhan sanayi esnafıyla buluştu
Mersin'de 3 kabartmalı taş ele geçirildi
YEREL HABERLER Mersin'de 3 kabartmalı taş ele geçirildi
6 yıldır dinmeyen acı: Özgecan Aslan Mersin'in Tarsus ilçesinde 11 Şubat 2015’te bindiği minibüste vahşice öldürülen üniversite öğrencisi Özgecan Aslan’ın ailesi, kızlarının acısıyla yaşıyor Anne Songül Aslan: “Yıllarımız acılar içinde geçiyor. Ölene kadar da böyle olacak” Baba Mehmet Aslan: “6 yıl gelip geçti ama bizi de deldi geçti”
YEREL HABERLER 6 yıldır dinmeyen acı: Özgecan Aslan Mersin'in Tarsus ...
Gül seralarında Sevgililer Günü mesaisi
YEREL HABERLER Gül seralarında Sevgililer Günü mesaisi
Özgecan Aslan, mezarı başında anılıyor
YEREL HABERLER Özgecan Aslan, mezarı başında anılıyor
İlk kez bocce branşında Türk sporcusu yurt dışına transfer oldu
YEREL HABERLER İlk kez bocce branşında Türk sporcusu yurt dışına ...
Kaymakam Nazlı: "Silifke'nin yolu açık ve güzelliklerle dolu"
YEREL HABERLER Kaymakam Nazlı: "Silifke'nin yolu açık ve ...
Toroslar Belediyesi'nin bocce milli takım oyuncusu Mehmet Can, İtalya'ya transfer oldu Mehmet Can Yakın, yurt dışına transfer olan ilk Türk bocce sporcu oldu
YEREL HABERLER Toroslar Belediyesi'nin bocce milli takım oyuncusu ...
Tarsus'ta miras kavgası: 2 yaralı
YEREL HABERLER Tarsus'ta miras kavgası: 2 yaralı
Mersin'de koronavirüs tedavisi gören doktor yaşamını yitirdi
YEREL HABERLER Mersin'de koronavirüs tedavisi gören doktor yaşamını ...
Kardeşlerin miras kavgasında kan aktı Baba ve oğlu yaralandı
YEREL HABERLER Kardeşlerin miras kavgasında kan aktı Baba ve oğlu ...
TÜİOSB’nin projesine ÇKA’dan danışmanlık desteği
YEREL HABERLER TÜİOSB’nin projesine ÇKA’dan danışmanlık desteği