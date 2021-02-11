Mut Kaymakamı Fatih Erdoğan görevine başladı

Mut Kaymakamlığına atanan Fatih Erdoğan göreve başladı.

Kaymakam Fatih Erdoğan, göreve başlamasıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Mut ilçesinin sofralık kayısıda Türkiye’nin ihtiyacının yüzde 85’ini karşıladığını, zeytin ve zeytin yağında önemli bir ilçe olduğunu öğrendim. Özellikle insanlarının çok sıcakkanlı. Buraya geldiğim için mutluyum. Buradaki çalışmalarımızın vatandaşlarımızı için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Görevde bulunduğum sürece insan odaklı anlayışı geliştireceğiz. Felsefemiz önce insan sonra hizmet. Hizmetin vatandaşa ulaşması için her birim ile paylaşıp birlikte çalışacağız. Bunun içinde gerekli girişimleri paylaşmaktan kaçınmayacağız" dedi.

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