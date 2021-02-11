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Danimarka’nın Ankara Büyükelçisi Danyy Annan, Vali Su’yu ziyaret etti

İHA

Danimarka’nın Ankara Büyükelçisi Danyy Annan, Vali Su’yu ziyaret etti

Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Mersin’e gelen Danimarka’nın Ankara Büyükelçisi Danyy Annan, Danimarka Mersin Fahri Konsolosu Jozef Atat ile birlikte Vali Ali İhsan Su’yu makamında ziyaret etti.
Ziyarette ilk olarak Şeref Defterini imzalayan Büyükelçi Annan, daha sonra Valilik makamına geçerek Vali Su ile bir süre sohbet etti.
Büyükelçi Annan’ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Su, bu tür ziyaretlerin ülkeler arası ilişkilerin daha da gelişmesi açısından önemli bir yere sahip olduğunu ifade ederek, Büyükelçi Annan’a ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.
Büyükelçi Annan ise Mersin’de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, gösterdiği misafirperverlikten dolayı Su’ya teşekkürlerini iletti.

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