Akdeniz Belediyesi personeline, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu eğitimi verildi

Akdeniz Belediyesinde birim müdürleri ve personele yönelik olarak Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında eğitim semineri düzenlendi.

Akdeniz Belediyesi, bünyesinde çalışan yöneticilere ve personellere yönelik eğitimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda, Çukurova Belediyeler Birliğine bağlı Av. İlayda Kaya tarafından, belediyenin birim müdürleri ile personeline yönelik olarak KVKK hakkında eğitim semineri düzenlendi. Belediye konferans salonunda gerçekleşen etkinlikte, KVKK’nın ne denli önemli ve yararlı olduğuna dikkat çekilerek, sonuçlarının neler doğurabileceğine dair vurgu yapıldı. Eğitimde ayrıca, kişisel verilere ilişkin temel kavramlar, veri işleme şartları, açık rıza, veri sorumlusunun yükümlülükleri, yaptırımlar ve kişilerin hakları konularında ayrıntılı bilgiler anlatıldı.



Kanunun yaptırımları genişledi

Katılımcıların sorularını da yanıtlayan Av. Kaya, başta özel hayatın gizliliği, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verilerin işlenmesinde uyulması gereken usul ve esasların önemine değindi. Kaya, pek çok alanda kanunun kapsamının ve yaptırımlarının genişletildiğine işaret ederek, kişisel bilgilerin özenle saklanması ve o kişinin rızası dışında üçüncü kişilerle paylaşılmaması gerektiğinin de altını çizdi.



"KVKK'yı eksiksiz uygulamayı amaçlamaktayız"

Kişisel verilerin korunmasının büyük önem arz ettiğini belirten Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak ise yaptığı açıklamada, “KVKK uyumlaştırma konusunun yasal zorunluluk haline gelmesi, bu kanun ile ilgili diğer mevzuatta cezai ve idari anlamda ağır yaptırımların söz konusu olması, konunun ehemmiyeti nedenleri ile Çukurova Belediyeler Birliği tarafından verilen bu eğitim kurumumuz adına oldukça önemlidir. Eğitim sayesinde belediyemiz bünyesinde bu farkındalığın oluşturulmasını önemsiyoruz. Bu eğitimle beraber vatandaşımıza sunduğumuz hizmetlerde de Kişisel Verilerin Korunması Kanununa dair usullerin eksiksiz uygulanmasını amaçlamaktayız" dedi.

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