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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Üretici kadınlar, Özgecan Aslan Barış Meydanında stant açtı

İHA

Üretici kadınlar, Özgecan Aslan Barış Meydanında stant açtı

– Üretici kadınlar, Mersin Büyükşehir Belediyesinin öncülüğünde kentin farklı noktalarında açılan stantlarda ürünlerini sergiliyor. 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla 910 Şubat’ta Tarsus’ta bir araya gelen kadınlar, 1112 Şubat’ta ise Özgecan Aslan Barış Meydanındaki stantlarda buluştu. Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer de meydandaki stantları ziyaret etti.
Özgecan Aslan Barış Meydanında açılan 61 stantta 254 kadın üretici, el emeği göz nuru ürünlerini sergiliyor. Stantlardan kiminde ev yapımı tereyağı, peynir, zeytin, turşu ve kurutulmuş sebzeler yer alırken kiminde de ilmek ilmek işlenmiş örgüler, özenle boyanmış süs eşyaları ve sevgiyle büyütülmüş çiçekler satışa sunuluyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer ve Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer de Tarsus’un ardından Özgecan Aslan Barış Meydanındaki stantları ziyaret ederek kadınlara destek verdi.

“Üreticiler Mersin’in merkezini ve diğer ilçeleri de görüyorlar”
Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Şerife Hasoğlu Dokucu, hem kadın dayanışmasına destek sağladıklarını hem de kadınlara gelir sağlayacak bir faaliyet yaptıklarını belirtti. Kadınların bu sayede kültürel ve sosyal açıdan da güçlendiğini vurgulayan Dokucu, “İlçelerden gelen kadın üreticiler, Mersin’in merkezini ve diğer ilçeleri de görüyorlar. Sevgililer Gününde sokağa çıkma yasağı olduğu için tarihi erkene aldık” dedi.
Dokucu, kadın üreticilerin birçoğunun ilk defa eşlerinden bağımsız olarak seyahat edip diğer üretici kadınlarla bir araya geldiğini de belirterek, “Belediyeye ve buradaki arkadaşlarına güvendikleri için gönül rahatlığıyla tek başlarına geliyorlar, stant açıp yardımlaşarak zaman geçiriyorlar. Biz bunu hep sürdürmeyi düşünüyoruz, çünkü ev ortamında hazırlanan ürünler burada halka ulaştırılıyor. Çoğu arasak da kolay kolay bulamayacağımız ürünler” diye konuştu.

“Eskiden 10 bidon salça yapıyorsam şimdi 5060 bidon yapıyorum”
Mut’ta yaşayan üreticilerden Fatma Isbaha’nın standında zeytin, zeytinyağı, turşu ve odun ateşinde pişmiş köy ekmeği yer aldı. Isbaha, ürünlerinin değer görmesinden memnun olduğunu belirterek, şunları söyledi:
“Zeytin üretiyorum; bahçesi benim. Kuru kayısım var; kayısı ağacı benim. Kornişon turşum var; kendi bahçemin. Salça var, evim için yaparken fazla yapıp satıyorum. Şimdi de Vahap Seçer sağ olsun, olanak sağlıyor ve buralara geliyoruz. Eskiden böyle aktif değildik. 10 bidon salça yapıyorsam şimdi 5060 bidon yapıyorum. Gezmiş oluyoruz, arkadaşları tanımış oluyoruz. Yanı başımızda farklı insanlar oluyor. Bizler köylüyüz, çiftçiyiz, bu bizim için bir olanak oluyor. Tarsus’ta Gençlik Kampında kalıyoruz, bu bizim için bir değişiklik oluyor.”

“Her kadının ayakları üzerinde durması lazım”
Mutlu üreticilerden Ayşe Cenk de kendi yaptığı peynir ve tereyağının yer aldığı stantta ürünlerini sergileyerek, “Kendimiz yapıyoruz. Ben pazarda satıyordum. Bu işi 35 senedir yapıyorum. Vahap başkanımız ve eşine çok teşekkür ediyoruz. Bu bizim için çok güzel oldu. Her kadının ayakları üzerinde durması lazım. Her yerden bir arkadaş ediniyorsun, çevre ediniyorsun, çok güzel oluyor” dedi.

“Artık belediyenin düzenlediği bu tür sosyal faaliyetlere katılacağız”
Tarsus’ta bir işletmenin sahibi olduğunu belirten Ayşe Saban ise salgın sürecinde işletmesini kapatma noktasına geldiğini söyledi. Tarsus’un sevilen lezzetlerinden ‘karakuş tatlısına’ stantta yer veren Saban, “Artık belediyenin düzenlediği bu tür sosyal faaliyetlere katılacağız. Tarsus’a özgü hemen hemen bütün yemeklerden yapıyoruz. Karakuş tatlısı da burada ilgi görüyor. Başkanımıza teşekkür ederiz, bu tür organizasyonların devam etmesini istiyoruz. Ayrıca esnafa verdiği 500 liralık su desteği için de teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

Ölüm yıl dönümünde kadınlar Özgecan’ı kalplerinin üstünde taşıdı
Öte yandan, 11 Şubat 2015’te öldürülen Özgecan Aslan’ın anısı da adını taşıyan meydanda yaşatıldı. Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığının hazırladığı siyah çelenkler meydana konuldu ve yakalarına astıkları fotoğrafla üretici kadınlar Özgecan Aslan’ı kalplerinin üstünde taşıdı.

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