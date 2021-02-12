Mersin'de eylem hazırlığındaki 3 PKK/KCK mensubu yakalandı

Mersin'de terörist başının yakalanma yıldönümünde çeşitli alanlarda protesto eylemi hazırlığı içinde oldukları belirlenen ve terör örgütü PKK adına Suriye'de bir dönem silahlı faaliyet yürüttükleri belirlenen 3 şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, Suriye'de bir dönem PKK/KCK terör örgütü içerisinde silahlı faaliyet yürüten 3 şüphelinin, terörist başının 15 Şubat 1999 tarihinde yakalanarak Türkiye’ye getirilmesini protesto etmek, örgüt faaliyetleri sebebiyle cezaevlerinde tutuklu/hükümlü olarak bulunan örgüt mensuplarına destek vermek ve etkisiz hale getirilen örgüt mensuplarını anmak amacıyla 25 Ocak15 Şubat tarihleri arasında eylem hazırlığı içerisinde oldukları belirlendi.

Adresleri tespit edilen zanlıların yakalanmasına yönelik 3 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Zanlıların evlerinde yapılan aramalarda, 3 cep telefonu, 4 sim kart ve bir adet hafıza kartına incelenmek üzere el konuldu.

Yakalanan 3 şüpheli hakkında, 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan başlatılan tahkikatın sürdüğü bildirildi.

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