Hayvanlara yem bırakmaya giden 3 kadın, kazada yaralandı



Mithat ÜNAL/ANAMUR (Mersin), (DHA)MERSİN'in Anamur ilçesinde yaban hayvanlarına yem bırakmak için Toroslar'ın zirvesindeki yaylalara gitmek üzere yola çıkan 3 kadının içinde bulunduğu otomobil, uçuruma yuvarlandı. Kazada kadınlar hafif yaralandı.

Anamur Hayvanseverler Derneği Başkanı Zeynep Güngörmüş Menevşe ve beraberindeki Çiğdem Yağmur ile Füsun Bayraktaroğlu, ilçeye bağlı Kaş ve Abanoz yaylalarındaki yaban hayvanlarına yiyecek bırakmak için otomobille sabah saatlerinde yola çıktı. Kaş Yaylası'ndaki hayvanlara yem bıraktıktan sonra Abanoz Abanoz Yaylası'na hareket eden Zeynep Güngörmüş Menevşe yönetimindeki 34 VY 46 33 plakalı otomobil kontrolden çıkarak Suolmaz Geçidi'ndeki 30 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada, Zeynep Güngörmüş Menevşe ile Çiğdem Yağmur ve Füsun Bayraktaroğlu yaralandı.

Yaralılar, çağırılan ambulansla Anamur Devlet Hastanesi'ne götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Anamur Mithat ÜNAL

2021-02-12 12:47:48



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