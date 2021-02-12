Mersin´de PKK/KCK operasyonu: 3 gözaltı



Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)MERSİN´de, terörist başı Abdullah Öcalan'ın yakalanıp Türkiye´ye getirilişinin yıl dönümü öncesi PKK/KCK´ya yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik çalışma yaptı. Yapılan istihbarat çalışmalar sonucunda terörist başı Öcalan'ın 15 Şubat 1999 tarihinde yakalanarak Türkiye´ye getirilişinin yıl dönümünü protesto etmek, PKK/KCK terör örgütü faaliyetleri sebebiyle cezaevlerinde tutuklu-hükümlü olarak bulunan örgüt üyelerine destek vermek, etkisiz hale getirilen örgüt üyelerini anmak amacıyla 25 Ocak-15 Şubat tarihleri arasında eylem hazırlığında olan, bir dönem Suriye'de örgüt içerisinde silahlı olarak faaliyet gösterdikleri belirlenen 3 kişinin kente geldiğini belirledi. Ekipler, şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan baskında 3 şüpheli gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda 3 cep telefonu, 4 sim kart ve 1 hafıza kartına incelenmek üzere el konuldu.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez Mustafa ERCAN

2021-02-12 13:11:40



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