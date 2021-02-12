Vali Su, Millet Bahçesi çalışmalarını inceledi

Mersin Valisi Ali İhsan Su, eski Tevfik Sırrı Gür Stadyumu arazisinde yapımı devam eden Millet Bahçesi çalışmalarını yerinde inceledi.

Eski stadyum ile eski lunapark alanında devam eden inşa çalışmalarını inceleyerek, çalışmalar hakkında yüklenici firma yetkililerinden bilgi alan Vali Su, “Millet Bahçesinin hizmete açılmasıyla kent merkezinde vatandaşlarımızın aileleri ile birlikte güzel vakit geçirecekleri çok nitelikli bir proje hizmete sunulmuş olacaktır” dedi.

Millet Bahçesindeki temaslarının ardından Vali Su, Akdeniz ilçesi Çay Mahallesi'ndeki Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi kapsamında yapımı devam eden Toplu Konut İdaresi (TOKİ) sahasına geçerek incelemelerde bulundu.

Yatay mimari tekniğiyle inşası devam eden ve içerisinde 416 konut, bir cami, bir ticaret merkezi ve 36 dükkanın yer aldığı TOKİ proje alanında yürütülen çalışmaları yerinde müşahede eden Vali Su, yapımı tamamlanan örnek daireyi de gezerek yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı.

Vali Su’ya incelemeleri sırasında Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hüseyin Özgür Yalçın ve yüklenici firma yetkilileri eşlik etti.

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