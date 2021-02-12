Kurtarılan gemicinin eşi konuştu

Nijerya açıklarında korsanların saldırısına uğrayan 'Mozart' isimli gemiden kurtarılan Tarsuslu gemicilerden Halil Gülçür'ün eşi Zeynep Gülçür, bugün doğum günü olduğunu ve kurtarılma haberinin de en güzel doğum günü hediyesi olduğunu söyledi.

21 gün önce Nijerya açıklarında korsanlar tarafından kaçırılan ve rehin alınan 15 gemiciden biri olan Halil Gülçür'ün kurtarılma haberi, Mersin’in Tarsus ilçesindeki ailesine büyük sevinç yaşattı. Kurtarılan gemicinin eşi Zeynep Gülçür, bugün doğum günü olduğunu aktardı. Gülçür, 21 gündür haber beklediği eşinin kendisine yeniden hediye edildiğini, bu müjdeli haberin en güzel doğum günü hediyesi olduğunu söyledi.



Bakan Çavuşoğlu aradı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da telefonla görüştüğü Zeynep Gülçür, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere herkese teşekkür ettiğini sözlerine ekledi.

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