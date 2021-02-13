Mersin polisi, vatandaşları bilgilendirdi

Mersin polisi, kentte açılan kadın üretici fuarına gelen vatandaşları KADES, korona virüs ve asayiş olaylarına karşın bilgilendirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Yenişehir ilçesinde kurulan Pazar Ötesi Kadın Üretici Fuarına stant açan ve ziyaret eden vatandaşları, Kadın Destek Uygulaması (KADES), korona virüs ve genel asayiş konularında bilgilendirme yaptı.

Özellikle kadınlara KADES'in kullanımını ve pandemi sürecinde maske, mesafe ile hijyen kurallarına dikkat edilmesi gerektiği anlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.