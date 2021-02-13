Büyükşehir Belediyesinden angelman sendromlu çocuklar için etkinlik

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Büyükşehir Belediyesinden angelman sendromlu çocuklar için etkinlik

İHA

Büyükşehir Belediyesinden angelman sendromlu çocuklar için etkinlik

Mersin Büyükşehir Belediyesi, tüm dünyada her yıl 15 Şubat’ta anılan “Dünya Angelman Sendromu Farkındalık Günü” için bir dizi etkinlik düzenleyerek özel çocukları ve ailelerini yalnız bırakmadı. Tarsus Gençlik Kampında düzenlenen etkinlikte bir araya gelen angelman sendromlu çocuklar ve aileleri eğlenceli bir gün geçirdi.
Temel bulguları mental geriliği, yürüyüşkoordinasyon bozukluğu, konuşma bozukluğu olan ve nadir görülen bir genetik hastalık olarak kabul edilen angelman sendromuna sahip çocuklar, hem yaşıtlarıyla sosyalleşti hem de güzel havanın tadını çıkardı.

Oyun oynayıp, boyama yaptılar
Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Engelliler Şube Müdürlüğünün pandemi tedbirlerine azami ölçüde dikkat ederek düzenlediği etkinlikte, eğitici ve eğlendirici aktiviteler yapıldı. Ailelerin, çocukların ve öğretmenlerin keyifli vakit geçirdiği etkinlikte, çocuklar birlikte oyun oynadı, boyama yaptı ve yürüme etkinliği gerçekleştirildi. Öğle yemeğinin ardından özel öğretmenlerle birlikte çocuklara ve ailelere çiçek dağıtıldı. Nadir bir hastalık olmasından dolayı kendilerini yalnız hisseden aileler de diğer ailelerle bir araya gelerek hem sosyalleşti hem de bilgi paylaşımında bulundu.

“Büyükşehir ekipleri bizlere ulaştı”
İki angelman sendromlu çocuğa sahip olan Ersin Bakır, Mersin Büyükşehir Belediyesine kendilerine ulaştıkları için teşekkürünü ileterek, şunları söyledi:
“Angelman sendromu, 15 bin veya 30 bin canlı doğumda görülebilecek çok nadir bir hastalıktır. Dünyada bir ailede bir tane oluyor ama 2 tane olması biraz zordur, bu çok fazla görülmüş bir şey değildir ama böyle ailelerimiz de var tabii ki. Konuşma geriliği, zeka geriliği, savsak bir duruş ve yürüyüş, ince motor ve kaba motor geriliği olabiliyor. Uyku bozuklukları çok fazla. Vücut melatonin salgılamadığı için gece saat 35 arası kesinlikle uyanık geçiriyorsunuz, hastalığımız bu. Angelman sendromlular günü için Mersin Büyükşehir Belediyesi ile tanışma fırsatımız oldu. Farklı bir oluşum var, farklı bir gelişme var. Mersin Büyükşehir Belediyesinin engellilerle ilgili güzel atılımlar yaptığını düşünüyorum, çünkü bir aile için hiçbir şey yapmadan kendilerine ulaşılması çok güzel bir şey. Onur duyduk gerçekten. Doğa Parkına geldik etkinlik yapıyoruz, bu bizim ilk deneyimimiz oldu. Bundan sonraki dönemlerde daha iyi şeyler yapacağımıza inanıyorum.”

“Bu tür etkinliklerle yalnız olmadığımızı hissediyoruz”
Büyükşehir Belediyesinin yaptığı etkinlikler sayesinde daha çok kişiye ulaştıklarını belirten ve çocuğuyla birlikte etkinliğe katılan Tuğba Eken de “Öncelikle bunun için bir araya gelmekten ötürü mutluluk duyarız. Çocuklar için de nefes alma terapisidir. Bu konuda emeği geçen Mersin Büyükşehir Belediyesine bu etkinlikte bizimle beraber oldukları için çok teşekkür ederiz. Bizim de bir angelman sendromlu çocuğumuz var. Biz aileler olarak bu tür etkinliklerde olmayı çok istiyoruz. Bizim motivasyonumuza ve psikolojimize de olumlu etkileri oluyor. Yalnız olmadığımızı hissediyoruz. Toplum içinde biraz daha bilinmek ve biraz daha ön plana çıkmak istiyoruz. Bu tarz etkinliklerle çocuklarımızı birleştiriyoruz, onlarla vakit geçiriyoruz” dedi.

“Onlara bu günün farkında olduğumuzu göstermek istedik”
Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi özel eğitim öğretmeni Esra Özdal ise Mola Evleri ile birçok aileye ulaştıklarını belirterek, “Dünya Angelman Sendromlular Günü nedeniyle angelman sendromlu velilerimizi bir araya getirmek istedik. Onlara bu günün farkında olduğumuzu göstermek istedik. Kendileri zaten çok azınlıkta bir grup. Aileler bu durumda kendilerini çok yalnız hissediyorlar. Hatta getirdiğimiz velilerden biri Mersin’de yalnız olduğunu düşünüyordu. Biz Mola Evi olarak onlara ulaştık. Büyükşehir Belediyesi olarak öğretmenlerimiz, psikologlarımız ve sağlık çalışanlarımızla beraber hizmet vermeye çalışıyoruz. Mola Evinin asıl amacı, 60 ay ve üzerinde tuvalet eğitimini almış, öz bakım ve becerilerini kısmen yerine getirebilen öğrencilerle rehabilitasyon destekli çalışmalar yaparak gün içerisinde annelerin de bu durumdan faydalanarak tek başlarına kendilerini deşarj etmelerine imkan vermektir. Velilerin kendi özel işlerini veya kurumsal işlerini yerine getirirken biz de öğrencilerle rehabilitasyon destekli eğiticiöğretici aktiviteler yapıyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mersinlilere dans sürprizi: Sahili temizlerken birden dans etmeye başladılar Mersin’de güneşli havanın tadını çıkarmak için sahile akın eden Mersinliler, ellerinde süpürge, kürek ve çöp kutularıyla temizlik yapan görevlilerin birden dans etmeye başlamasıyla sürpriz yaşadı
YEREL HABERLER Mersinlilere dans sürprizi: Sahili temizlerken birden ...
Mersin polisi, vatandaşları bilgilendirdi
YEREL HABERLER Mersin polisi, vatandaşları bilgilendirdi
Tarsus'da Sevgililer Günü'ne özel bir fotoğraf platformu hazırlandı
YEREL HABERLER Tarsus'da Sevgililer Günü'ne özel bir fotoğraf ...
Veremden bağırsakları dışarı alınan Kuyucu, yardım bekliyor
YEREL HABERLER Veremden bağırsakları dışarı alınan Kuyucu, yardım ...
Kurtarılan gemicinin eşi konuştu
YEREL HABERLER Kurtarılan gemicinin eşi konuştu
Kurtarılan gemicinin eşi: En güzel doğum günü hediyesi
YEREL HABERLER Kurtarılan gemicinin eşi: En güzel doğum günü ...
TORTEK kursiyerleri, el emeği ürünlerini Sevgililer Günü için sergiledi
YEREL HABERLER TORTEK kursiyerleri, el emeği ürünlerini Sevgililer ...
Vali Su, TÜİOSB toplantısının ardından proje alanını gezdi
YEREL HABERLER Vali Su, TÜİOSB toplantısının ardından proje alanını ...
Vali Su, Millet Bahçesi çalışmalarını inceledi
YEREL HABERLER Vali Su, Millet Bahçesi çalışmalarını inceledi
Toroslar Belediyesine İŞKUR hizmet noktası
YEREL HABERLER Toroslar Belediyesine İŞKUR hizmet noktası
Anamur'da üreticiye fide desteği
YEREL HABERLER Anamur'da üreticiye fide desteği
Gültak, mahalle gezilerini sürdürüyor Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak: "Akdeniz’de huzuru, barışı ve kardeşliği sağladık” "Mersin’in ikinci etap imar planı sürecini hızlandırdık”
YEREL HABERLER Gültak, mahalle gezilerini sürdürüyor Akdeniz ...
Başkan Tarhan, Kışın İşe Bisikletle Gitme Gününde de belediyeye bisikletle gitti
YEREL HABERLER Başkan Tarhan, Kışın İşe Bisikletle Gitme Gününde de ...
Dolandırıcılık suçundan aranan şüpheli Mersin'de yakalandı
YEREL HABERLER Dolandırıcılık suçundan aranan şüpheli Mersin'de ...
Masal Gezginleri oyunu ikinci bölümüyle çocuklarla buluşuyor
YEREL HABERLER Masal Gezginleri oyunu ikinci bölümüyle çocuklarla ...
Mersin´de PKK/KCK operasyonu: 3 gözaltı
YEREL HABERLER Mersin´de PKK/KCK operasyonu: 3 gözaltı
Mersin´de tarihi eser operasyonu: 3 gözaltı
YEREL HABERLER Mersin´de tarihi eser operasyonu: 3 gözaltı
Hayvanlara yem bırakmaya giden 3 kadın, kazada yaralandı
YEREL HABERLER Hayvanlara yem bırakmaya giden 3 kadın, kazada ...
Mersin ESOB ile Tarsus Üniversitesi arasında işbirliği protokolü imzalandı
YEREL HABERLER Mersin ESOB ile Tarsus Üniversitesi arasında ...
Mersin'de deri el yazmalı 4 kitap ele geçirildi
YEREL HABERLER Mersin'de deri el yazmalı 4 kitap ele geçirildi
Mersin'de eylem hazırlığındaki 3 PKK/KCK mensubu yakalandı
YEREL HABERLER Mersin'de eylem hazırlığındaki 3 PKK/KCK mensubu ...
‘Sıfır Atık Belgesi’ aldı, bakanlık 459 adet yeni çöp konteyneri gönderdi
YEREL HABERLER ‘Sıfır Atık Belgesi’ aldı, bakanlık 459 adet yeni çöp ...
Yenişehir Belediyesi Akademide çocuklar için satranç eğitimi başladı
YEREL HABERLER Yenişehir Belediyesi Akademide çocuklar için satranç ...
Üretici kadınlar, Özgecan Aslan Barış Meydanında stant açtı
YEREL HABERLER Üretici kadınlar, Özgecan Aslan Barış Meydanında ...