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Mersinlilere dans sürprizi: Sahili temizlerken birden dans etmeye başladılar Mersin’de güneşli havanın tadını çıkarmak için sahile akın eden Mersinliler, ellerinde süpürge, kürek ve çöp kutularıyla temizlik yapan görevlilerin birden dans etmeye başlamasıyla sürpriz yaşadı

İHA

Mersinlilere dans sürprizi: Sahili temizlerken birden dans etmeye başladılar Mersin’de güneşli havanın tadını çıkarmak için sahile akın eden Mersinliler, ellerinde süpürge, kürek ve çöp kutularıyla temizlik yapan görevlilerin birden dans etmeye başlamasıyla sürpriz yaşadı

– Mersin’de güneşli havanın tadını çıkarmak için sahile akın eden Mersinliler, ellerinde süpürge, kürek ve çöp kutularıyla temizlik yapan görevlilerin birden dans etmeye başlamasıyla sürpriz yaşadı. Mersin Büyükşehir Belediyesinin 14 Şubat Sevgililer Günü için hazırladığı dans gösterisiyle coşan Mersinliler, keyifli anlar yaşadı.
Büyükşehir Belediyesi, 14 Şubat Sevgililer Günü için hazırladığı dans gösterisiyle Mersinlilere sürpriz yaptı. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığının düzenlediği organizasyonun duyurusu yapılmadı. “14 Şubat Sevgililer Günü” için hazırlanan dans gösterisi Kültür Park içerisindeki Fenerbahçe Meydanı civarında gerçekleşti. Çimlerde oturup sevdikleriyle zaman geçiren Mersinliler önce müziğin sesini duydu, ardından sürpriz dans gösterisiyle yaşadıkları şaşkınlığı dakikalarca gizleyemedi.

Mersinliler, dakikalar sonra karşılaşacaklarından habersizdi
Sevgililer Günü için Büyükşehir Belediyesinin Kültür Parktaki çimlere yerleştirdiği ‘sevgi’ temalı figürlerin etrafında oturan Mersinliler, dakikalar sonra karşılaşacakları sürprizden habersiz bir şekilde sahilin tadını çıkardı. O sıralarda gösteri hazırlıkları sessiz sedasız başladı. Önce Büyükşehir Belediyesi temizlik görevlisi kostümlü dansçılar yürüyüş yolunu süpürmeye başladı. Ardından ellerinde çok sayıda kalpli balon taşıyan iki kişi gösterideki yerini aldı.

Temizlik görevlisi sandılar, dansçı çıktı
Müziğin sesini duyan Mersinliler yürüyüş yoluna baktıklarında bir kadın ve bir erkeğin sevgi dolu dansını izlemeye başladı. “Flash Mod” gösterisi adını taşıyan organizasyon art arda sürprizlerle sürdü. Müzik değiştikçe dans da değişti. Asıl sürpriz, temizlik görevlilerinin harekete geçmesiyle başladı. İzleyenlerin daha sonra temizlik görevlisi olmadığını anladığı dansçılar, üzerlerindeki üniformaları çıkartıp dans etmeye başladı. İzleyenler de gösteriye alkışlarla eşlik etti.
Gösterinin sonunda tüm dansçılar bir araya gelerek “Sevgililer Gününüz Kutlu Olsun” yazan pankart açtı. Başından beri gösterinin bir parçası olan baloncular ise ellerindeki kalp şeklindeki balonları gökyüzüne bıraktı. Kimi Mersinli dakikalarca alkışlarken kimi ise uçan balonlara el salladı.

“Muhabbet ederken birden dansçılar gösteri yapmaya başladı”
Gösteriyi izleyen vatandaşlardan Emel Tekgül, karşılaştığı sürpriz karşısında duygularına hakim olamadığını belirterek, “Burada muhabbet ederken birden dansçılar gösteri yapmaya başladı. En son kutlama pankartı açıldığında ise ben ağladım. Burada sosyal belediyecilikle karşılaştık. Beni mutlu eden de o oldu. Vahap Bey’in sayesinde yeni yeni belediyeciliği tanıyoruz. İnsanlar böyle böyle belediyenin görevinin sadece beton olmadığını anlıyorlar. Kendisine sonsuz teşekkürler” dedi.

“Mersin’i çok seviyorum”
Gökçe Uçak ise arkadaşlarıyla buluşup sohbet ettiği sırada sürprizle karşılaştığını vurgulayarak, “Bir anda çöp temizleyen görevliler sandığımız dansçılar güzel bir dans gösterisi yaptılar. Dün akşam da buradan yürüdüm, Sevgililer Günü için yapılan kalpler, figürler de çok iyi oldu. Mersin’in gerçekten buna ihtiyacı vardı. Zaten yeni yılda da billboardlarda hep ‘Seni Seviyorum’ yazısı vardı. Mersin’i çok seviyorum” diye konuştu.

“Etrafıma baktığımda herkes mutlu”
Nalan Baygör de karşılaştığı sürpriz karşısındaki duyguların, “Şu anda etrafıma baktığımda herkes mutlu, ben de mutluyum. Bence bir gün değil her gün Sevgililer Günü olsun” cümleleriyle dile getirirken, Nimet Yeşilçimen ise “Çok keyif aldık, bunların düşünülmesi bizim için de bir ayrıcalık. Bunu bize yaşattıkları için çok teşekkür ediyoruz. Benim gibi diğer izleyenleri de gözlemledim, bir şaşkınlık oldu, beklemedikleri bir şey oldu, çok hoşlarına gitti, bayağı coşkuyla karşıladılar. Benim için de öyleydi” ifadelerini kullandı.
Ali Saygılı da gösteriyle ilgili düşüncelerini aktarırken, “Biz haftada 23 gün buraya gelip oturan insanlarız. Karşılaştıklarımız çok hoşumuza gitti. Belediyenin böyle şeyler yapıyor olması bizim açımızdan gayet sevindirici. Herkesin Sevgililer Günü’nü kutluyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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