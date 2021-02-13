Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesinin, üçüncü ve son aşaması olan denge ve reaksiyon testleri Mersin’de başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından, sağlıklı ve hareketli bir yaşamın gereği olarak toplumda spor yapma kültürünü yerleştirmek, spora başlama yaşında bulunan yetenekli çocukları tespit ederek spor branşlarına yönlendirmek, üst düzey sporcu olarak yetiştirilmelerini sağlamak amacıyla 2018 yılında hayata geçirilen Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi, denge ve reaksiyon testleri, Servet Tazegül Spor Salonu'nda sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun bir şekilde başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında 19 Nisan 2016 tarihinde imzalanan protokol gereğince, Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi kapsamında Mersin'de 20172018 eğitimöğretim yılında yetenek testleri yapılarak sırasıyla, temel eğitim, orta modül, ileri modül ve çoklu branş eğitimlerini başarılı bir şekilde tamamlayan 161 öğrenci bir hafta boyunca, Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü spor uzmanları ve antrenörler eşliğinde denge ve reaksiyon testlerine tabi tutulacaklar.

Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, Spor Hizmetleri Müdürü Osman Yıldızbakan ve Spor faaliyetleri sportif değerlendirme ve takip şube müdürü Vedat Akyar ile birlikte, Pandemi dolayısıyla sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun bir şekilde başlayan denge ve reaksiyon testlerini yerinde inceleyerek, testlere katılan öğrencilere başarı dileklerinde bulundu.

İlgili öğrencilere yönelik yapılan denge ve reaksiyon testi uygulandıktan sonra sporcu öğrencilerin branş yönlendirmeleri yapılacak.

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