Denge ve reaksiyon testleri Mersin'de başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Denge ve reaksiyon testleri Mersin'de başladı

İHA

Denge ve reaksiyon testleri Mersin'de başladı

Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesinin, üçüncü ve son aşaması olan denge ve reaksiyon testleri Mersin’de başladı.
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından, sağlıklı ve hareketli bir yaşamın gereği olarak toplumda spor yapma kültürünü yerleştirmek, spora başlama yaşında bulunan yetenekli çocukları tespit ederek spor branşlarına yönlendirmek, üst düzey sporcu olarak yetiştirilmelerini sağlamak amacıyla 2018 yılında hayata geçirilen Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi, denge ve reaksiyon testleri, Servet Tazegül Spor Salonu'nda sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun bir şekilde başladı.
Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında 19 Nisan 2016 tarihinde imzalanan protokol gereğince, Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi kapsamında Mersin'de 20172018 eğitimöğretim yılında yetenek testleri yapılarak sırasıyla, temel eğitim, orta modül, ileri modül ve çoklu branş eğitimlerini başarılı bir şekilde tamamlayan 161 öğrenci bir hafta boyunca, Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü spor uzmanları ve antrenörler eşliğinde denge ve reaksiyon testlerine tabi tutulacaklar.
Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, Spor Hizmetleri Müdürü Osman Yıldızbakan ve Spor faaliyetleri sportif değerlendirme ve takip şube müdürü Vedat Akyar ile birlikte, Pandemi dolayısıyla sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun bir şekilde başlayan denge ve reaksiyon testlerini yerinde inceleyerek, testlere katılan öğrencilere başarı dileklerinde bulundu.
İlgili öğrencilere yönelik yapılan denge ve reaksiyon testi uygulandıktan sonra sporcu öğrencilerin branş yönlendirmeleri yapılacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mersinlilere dans sürprizi: Sahili temizlerken birden dans etmeye başladılar Mersin’de güneşli havanın tadını çıkarmak için sahile akın eden Mersinliler, ellerinde süpürge, kürek ve çöp kutularıyla temizlik yapan görevlilerin birden dans etmeye başlamasıyla sürpriz yaşadı
YEREL HABERLER Mersinlilere dans sürprizi: Sahili temizlerken birden ...
Büyükşehir Belediyesinden angelman sendromlu çocuklar için etkinlik
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesinden angelman sendromlu çocuklar ...
Mersin polisi, vatandaşları bilgilendirdi
YEREL HABERLER Mersin polisi, vatandaşları bilgilendirdi
Tarsus'da Sevgililer Günü'ne özel bir fotoğraf platformu hazırlandı
YEREL HABERLER Tarsus'da Sevgililer Günü'ne özel bir fotoğraf ...
Veremden bağırsakları dışarı alınan Kuyucu, yardım bekliyor
YEREL HABERLER Veremden bağırsakları dışarı alınan Kuyucu, yardım ...
Kurtarılan gemicinin eşi konuştu
YEREL HABERLER Kurtarılan gemicinin eşi konuştu
Kurtarılan gemicinin eşi: En güzel doğum günü hediyesi
YEREL HABERLER Kurtarılan gemicinin eşi: En güzel doğum günü ...
TORTEK kursiyerleri, el emeği ürünlerini Sevgililer Günü için sergiledi
YEREL HABERLER TORTEK kursiyerleri, el emeği ürünlerini Sevgililer ...
Vali Su, TÜİOSB toplantısının ardından proje alanını gezdi
YEREL HABERLER Vali Su, TÜİOSB toplantısının ardından proje alanını ...
Vali Su, Millet Bahçesi çalışmalarını inceledi
YEREL HABERLER Vali Su, Millet Bahçesi çalışmalarını inceledi
Toroslar Belediyesine İŞKUR hizmet noktası
YEREL HABERLER Toroslar Belediyesine İŞKUR hizmet noktası
Anamur'da üreticiye fide desteği
YEREL HABERLER Anamur'da üreticiye fide desteği
Gültak, mahalle gezilerini sürdürüyor Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak: "Akdeniz’de huzuru, barışı ve kardeşliği sağladık” "Mersin’in ikinci etap imar planı sürecini hızlandırdık”
YEREL HABERLER Gültak, mahalle gezilerini sürdürüyor Akdeniz ...
Başkan Tarhan, Kışın İşe Bisikletle Gitme Gününde de belediyeye bisikletle gitti
YEREL HABERLER Başkan Tarhan, Kışın İşe Bisikletle Gitme Gününde de ...
Dolandırıcılık suçundan aranan şüpheli Mersin'de yakalandı
YEREL HABERLER Dolandırıcılık suçundan aranan şüpheli Mersin'de ...
Masal Gezginleri oyunu ikinci bölümüyle çocuklarla buluşuyor
YEREL HABERLER Masal Gezginleri oyunu ikinci bölümüyle çocuklarla ...
Mersin´de PKK/KCK operasyonu: 3 gözaltı
YEREL HABERLER Mersin´de PKK/KCK operasyonu: 3 gözaltı
Mersin´de tarihi eser operasyonu: 3 gözaltı
YEREL HABERLER Mersin´de tarihi eser operasyonu: 3 gözaltı
Hayvanlara yem bırakmaya giden 3 kadın, kazada yaralandı
YEREL HABERLER Hayvanlara yem bırakmaya giden 3 kadın, kazada ...
Mersin ESOB ile Tarsus Üniversitesi arasında işbirliği protokolü imzalandı
YEREL HABERLER Mersin ESOB ile Tarsus Üniversitesi arasında ...
Mersin'de deri el yazmalı 4 kitap ele geçirildi
YEREL HABERLER Mersin'de deri el yazmalı 4 kitap ele geçirildi
Mersin'de eylem hazırlığındaki 3 PKK/KCK mensubu yakalandı
YEREL HABERLER Mersin'de eylem hazırlığındaki 3 PKK/KCK mensubu ...
‘Sıfır Atık Belgesi’ aldı, bakanlık 459 adet yeni çöp konteyneri gönderdi
YEREL HABERLER ‘Sıfır Atık Belgesi’ aldı, bakanlık 459 adet yeni çöp ...
Yenişehir Belediyesi Akademide çocuklar için satranç eğitimi başladı
YEREL HABERLER Yenişehir Belediyesi Akademide çocuklar için satranç ...