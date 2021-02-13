Genel Müdür Topoğlu, Mersin'de incelemelerde bulundu

Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Emre Topoğlu, Mersin’de incelemelerde bulunarak, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir'den çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Müdür Emre Topoğlu, Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Tayyip Kahyaoğlu, Daire Başkanı Ahmet Cemil Bedir ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir ile birlikte ilk olarak Silifke Kapızlı’da bulunan özel idare, Yıldırım Beyazıt, Maliye, Mehmet Akif Ersoy, Fatih Sultan Mehmet ve 23 Nisan Gençlik kaplarında yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı. Türkiye’nin en büyük deniz kamplarına sahip olan Mersin’in çok önemli bir yeri olduğunu belirten Topoğlu, “Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze bağlı 3 kilometrelik eşsiz sahile sahip, bin 500 kapasiteli Mavi Deniz Gençlik Kamplarımızda yapılan çalışmaları yerinde inceledik. Tadilatları devam eden 3 kampımız bu yıl kamp dönemine yetişecek. Pandemi kurallarına uygun bir şekilde açmayı planladığımız gençlik kamplarımızda gençlerimizi bir kardeşlik ikliminde ağırlamayı hedefliyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığımız tarafından hayata geçirilen projelerimizle geleceğimizin teminatı gençlerimizin, hayallerine ulaşmalarını sağlamak adına daha cazip ve çekici hale getirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ayrıca Mersin Merkez ve taşra da yapılmasını planlanan gençlik merkezleri ve genç ofis çalışmalarına bir an önce başlayacağız.” dedi.

Gençlik kamplarında yaptığı incelemelerin ardından Servet Tazegül Spor Salonu'nda hizmet, şube, ilçe, gençlik merkezleri müdürleri ve gençlik liderleri ile toplantı da buluşan Topoğlu, Mersin'de yaşayan geçmişi ve yaşadıklarına dair pek bilgi bulunmayan, "Ankara Beni Bulsun" diyerek İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatı ile kimliği çıkartılan, Cihangir Göktaş ile buluşarak keyifli bir sohbet gerçekleştirdi.

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