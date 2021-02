Başkan Gültak, 14 Şubat Sevgililer Gününü gül bahçesinde kutladı

Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla Bekirde Mahallesindeki gül üreticileri ile bir araya geldi. Gültak, “Yolu aşktan ve sevgiden geçen herkesin Sevgililer Gününü kutluyorum” dedi.

Mersin’in merkez Akdeniz ilçesi Bekirde Mahallesindeki bir gül serasına ziyarette bulunan Başkan Mustafa Gültak, gül üreticileri ile bir araya geldi. Elinde bir deste gül ile açıklama yapan Gültak, “Biz, Türkiye’de İzmir’den sonra kesme gülde ikinciyiz. Sevgililer Gününün gülleri de burada yetiştiriliyor. Bu vesileyle tüm sevgililerin gününü de kutluyorum. Türkiye’nin her tarafına güllerimiz gitmektedir. Anneler, babalar gününde, birçok etkinlikte kullanılan güller Akdeniz’den gidiyor. Hayatınız gül kadar güzel olsun” diye konuştu.



“Akdeniz ve Mersin sevdamız hiçbir zaman bitmeyecek”

“Bu pandemi sürecinde sevdiklerimizden uzak kalıyor ve bir araya gelemiyoruz” diyen Gültak, özellikle sıcakkanlı, cana yakın insanların bir arada yaşadığı hoşgörü kenti Akdeniz’de böylesi günlerin çok daha zor geçtiğini vurguladı. Gültak, “Ancak unutulmamalıdır ki, her yaptığımız işin temelinde sevgi olmak zorundadır. Elbet bir gün bu zor günleri geride bırakacağız. Sevgimizden en ufak bir şey kaybetmemeye özen göstereceğiz. Bizlerin de Akdeniz ve dolayısıyla Mersin sevdası hiçbir zaman bitmeyecek. Bu vesileyle yolu aşktan ve sevgiden geçen herkesin Sevgililer Gününü kutluyorum” ifadelerini kullandı.



Gültak’tan “Gül Festivali” sözü

Türkiye’nin tamamen normalleşmesi halinde bölgede bu yıl gül festivali düzenleyeceklerini de kaydeden Gültak, “Gül festivali yapıp tüm Türkiye’ye güllerimizi tanıtacağız. Sesinizi her yere duyuracağız. Buradaki emekleriniz boşa gitmeyecek. Tüm ulusal basın, Türkiye’nin güllerinin Dikiltaş, Bekirde, Civanyayla’dan da gittiğini öğrenecek” dedi.

Başkan Gültak, bölgeden ayrılmadan sera içinde gül üreticileri ile sohbet ederek, onlarla birlikte gül kesti.

