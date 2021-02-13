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Mersin’in Tarsus ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi. Kazada yaralanan olmazken minibüs kullanılamaz hale geldi.

Kaza, Tarsus ilçesine bağlı Kargılı Mahallesi’nde meydana geldi. Erdal Karakuş yönetimindeki 01 BUN 55 plakalı minibüs virajı alamayarak devrildi.

Kazada minibüsteki 11 tarım işçisi yara almadan kurtuldu. Kaza sonrası olay yerine gelen jandarma ekipleri inceleme başlattı.

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