Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Mersin Yenişehir Belediyesi Çukurova Basketbol: 86 - OGM Ormanspor: 89

Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 19. haftasında OGM Ormanspor'u ağırlayan Çukurova Basketbol, maçı 8986 kaybetti.

Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanan maça hızlı başlayan ev sahibi Çukurova Basketbol, ilk periyodu 2624 önde tamamladı. Maçın ikinci periyodunda ise deplasman ekibi OGM Ormanspor, oyun üstünlüğünü ele geçirerek, üst üste bulduğu sayılarla öne geçti ve devreye 4737 galip kapattı. Maçın 3. periyodu ise ortada geçti. Her 2 takım da karşılıklı sayılar bulurken, bu periyodu da deplasman ekibi 6359 önde bitirdi. Maçın son periyodu ise kıran kırana geçti. Deplasman ekibi biraz daha dikkatli oynayıp, rakibine göre daha fazla sayı bularak maçı 8986 kazandı.



Salon: Servet Tazgül Spor Salonu

Mersin Yenişehir Belediyesi Çukurova Basketbol: Şevval Akalan xx 12, Melis Talay, Gökşen Fitik xxx 16, İlayda Güner xx 12, Kristine Anigwe xxx 22, Manolya Kurtulmuş xx 18, Fatmanur Karakaş x 4, Yeliz Doğan x 2

OGM Ormanspor: Angelica Robinson xxx 22, Riquna Williams xxx 21, Alperi Önar xxx 21, Meltem Avcı x 6, Damla Gezgin x 6, Sinem Ataş x 9, Nazlı Gökdemir x 4

1. periyot: 2624 (Mersin Yenişehir Belediyesi Çukurova Basketbol lehine)

2. periyot: 3747 (Ormanspor lehine)

3. periyot: 5963 (Ormanspor lehine)

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