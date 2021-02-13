Yenişehir Belediyesi Çukurova Basketbol Kulübü-OGM Ormanspor: 86-89

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Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)SALON: Servet Tazegül

HAKEMLER: Mehmet Keseratar, Tolga Edis, Burak Yılmaz

MERSİN YENİŞEHİR BELEDİYESİ ÇBK: Şevval Akalan 12, Melis Talay, Gökşen Fitik 16, İlayda Güner 12, Kristine Anigwe 22, Manolya Kurtulmuş 18, Fatmanur Karakaş 4, Yeliz Doğan 2, Berfin Demir, Elanur Menteş

OGM ORMANSPOR: Angelica Robinson 22, Riquna Williams 21, Alperi Önar 21, Meltem Avcı 6, Damla Gezgin 6, Sinem Ataş 9, Nazlı Gökdemir 4, Nilay Kartaltepe, Hilal Halaç, Aleyna Aksu, Özge Yarga,

1'İNCİ PERİYOT: 26-24

İLK YARI: 37-47

3'ÜNCÜ PERİYOT: 59-63Mersin Yenişehir Belediyesi Çukurova Basketbol Kulübü (ÇBK), Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 19'uncu haftasında, OGM Ormanspor'u ağırladı. Maça Şevval Akalan, Melis Talay, Gökşen Fitik, İlayda Güner ve Kristine Anigwe 5'lisi ile başlayan ÇBK, müsabakayı 86-89 kaybetti.DHA-Spor Türkiye-Mersin / Yenişehir Mustafa ERCAN

2021-02-13 21:05:36



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