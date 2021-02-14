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Sevgileri engel tanımadı

DHA

Sevgileri engel tanımadı


Soner AYDINMustafa ERCAN/ MERSİN (DHA)MERSİN'de 14 yıl önce arkadaşlık sitesinde tanışıp hayatlarını birleştiren Hakan (45) ve Hayat Sakinci (49) çifti, Sevgililer Günü'nde 4 yıl süren evlilik mücadelesi sonrasında kurdukları hayatlarının temellerini paylaştı. 10 yıllık evli engelli çift, tüm engellere rağmen mutluluklarıyla herkese örnek olurken, sevginin temelinin saygıdan geçtiğini kaydetti.
Mersin'in merkez Yenişehir ilçesinde yaşayan Hakan ve Hayat Sakinci çifti, 14 yıl önce arkadaşlık sitesinde tanıştı. 4 aylık sohbetin ardından bir araya gelen çift, birbirlerini görür görmez aşık oldu ve evlenme kararı aldı. Ancak yuva kurmaları hayal ettikleri kadar kolay olmadı. Aileler çiftin evlenmelerine izin vermeyince 4 yıl süren mücadele başladı. Çiftin kararlı olduğunu gören aileler evlenmeleri için onay verdi. 2011 yılında evlenen çiftin Zeynep ismini verdikleri kızları dünyaya geldi. 7 yaşındaki kızları Zeynep ile mutlu bir hayat yaşayan çift, sevgide en önemli faktörün saygı olduğunu söyledi.
'AZMİMİZİ GÖREN AİLELERİMİZ EVLENMEMİZE ONAY VERDİ'
Tanışma hikayelerini anlatan Hayat Sakinci, "10 aylıkken çocuk felci geçirdim. O günden beri engelliyim. Eşimle engellilerin kullandığı bir internet sitesinde tanıştık. 4 aylık sohbetin ardından buluştuk. Arkadaşlığımız ilerleyince evlenme kararı aldık. Ancak bu o kadar kolay olmadı. 4 yıl sevgili kaldık. Ailelerimiz ilk başta izin vermedi. Kararlı olduğumuzu gördüklerinde destek verdiler. 10 aylık nişanlılıktan sonra evlendik. 10 yıldır evliyiz. Çok mutluyuz. Kızımız Zeynep bizim yaşam kaynağımız. Saygı evliliğin temelini oluşturuyor. Saygı olmasa ilişkide çatırdamalar olur. Bizim birbirimize olan sevgimiz hiç eksilmedi. O yüzden evliliğimiz sağlam bir temelde. Çocuğumuzu huzurlu bir ortamda büyütmeye çalışıyoruz" dedi.
4 YIL SÜREN EVLİLİK MÜCADELESİ
3 yaşında oturdukları binanın dördüncü katından düşüp sol tarafı felçli kalan Hakan Sakinci, "Eşimle tanışmamızın ilginç bir hikayesi var. 1990 ile 1995 yılları arasında Mersin´de aynı mahallede birbirimizi tanımadan oturmuşuz. Babam vefat edince Ankara'ya dönmek zorunda kaldık. 2007'nin şubat ayında engellilerin olduğu bir sitede tanıştık. Eşimin profilinde Mersin yazdığını görünce dikkatimi çekti. Sohbete başladık. 4 yıllık arkadaşlığımızdan sonra evlenmeye karar verdik. Evlendik kızımız Zeynep dünyaya geldi. Bütün hayatımız ona bağlı artık" diye konuştu.
'SAYGI YOKSA SEVGİ DE OLMUYOR'
Sevginin temelinde saygının yattığını dile getiren Hakan Sakinci, "Evlilik aklımızın ucundan dahi geçmiyordu. Engellilere bakışı düşündüğümüzde geldiğimiz nokta bizim için inanılmaz. Sevgi, saygı temelleri üzerine kurulmuş bir birliktelik. Aşk geçici bir şey, geriye saygı kalıyor. Evlilik saygı temelleri üzerine kurulduğunda daha sağlam temelleri oluyor. Saygı yoksa ne aşk olur ne sevgi" ifadesini kullandı.
'BİZİ GÖREN ENGELLİLER YUVA KURDU'
Birçok engellinin kendilerini örnek alarak yuva kurduğunu kaydeden Hakan Sakinci şunları söyledi:
"Engellisiniz, toplumun size ön yargısı var. Bunu kırmak çok zor ama imkansız değil. Biz bunu başardıysak bütün engelliler de başarabilir. Biz konuda öncü olduk. Bizi gören başka arkadaşlarımız da evlendi. Elimizden geldiğince kendimizi anlatmaya çalışıyoruz."
DHA-Genel Türkiye-Mersin / Yenişehir Soner AYDIN-Mustafa ERCAN
2021-02-14 09:18:40

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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