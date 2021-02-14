MESKİ'nin içmesuyu hattı çalışmaları sürüyor

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğünce, Akdeniz ilçesi Çay ve Çilek mahallelerinde içmesuyu şebeke rehabilitasyonu yapım işi kapsamında çalışmalara başladığı bildirildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, söz konusu mahallelerde yatırım tutarı 12 milyon 535 bin lira olan çalışma kapsamında, içmesuyu rehabilitasyon inşaatları yapılıyor. MESKİ Genel Müdürlüğünün toplam 43 bin 59 metre uzunluğundaki içmesuyu rehabilitasyon hattı çalışmalarının tamamlanmasıyla Çay ve Çilek mahallelerinin içmesuyu sorunu tarihe karışacak.

Başkan Seçer müjdeledi, çalışmalar başladı

Haziran ayında Çay ve Çilek mahallelerine gerçekleştirdiği ziyaretinde her iki mahalle halkına da müjde veren Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, MESKİ tarafından yapılacak yatırım ile mahallelerdeki içmesuyu probleminin ortadan kalkacağını duyurmuştu. Başkan Seçer’in öncülüğünde kısa sürede çalışmalara başlayan MESKİ, Çay ve Çilek mahallelerinde yaşanan içmesuyu problemine son veriyor.

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