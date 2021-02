Mersin’de deniz kirliliği drone ile denetleniyor 2019 yılı Nisan ayından bu yana gerçekleştirilen 490 denetimde, deniz kirliliğine neden olduğu saptanan 26 gemiye, 44 milyon 464 bin lira cezai işlem uygulandı Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Bülent Halisdemir: "Drone bize hem hız hem de daha etkin mücadele yöntemi kazandırıyor"

Mersin’de limana yanaşan gemilerin deniz kirliliğine neden olup olmadıkları drone ile denetleniyor. Büyükşehir Belediyesince gerçekleştirilen denetimlerde kirliliğe neden olan gemiler havadan tespit edilerek, cezai işlem uygulanıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, drone denetimleriyle Akdeniz’in ve ekosistemin korunması, vatandaşların kıyı şeridinin her noktasından denize girebilmeleri amaçlanıyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, bu hedef çerçevesinde 2019 yılının Nisan ayından bu yana denetim araçlarıyla gerçekleştirdiği 490 denetimde, 26 gemiye idari yaptırım uygulayarak 44 milyon 464 bin 257 lira cezai işlem uyguladı.



“Kısa sürede uzun mesafelere gidebilmek için drone ile denetimleri başlattık”

Drone ile yapılan denetimlere katılan Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Bülent Halisdemir, denetimleri daha kapsamlı bir şekilde yapmak için drone alımına gittiklerini ifade ederek, “Daha hızlı hareket edebilmek, daha kısa sürede uzun mesafelere gidebilmek için drone ile denetimleri başlattık. Drone ile açıktaki gemiler olmak üzere limana yanaşmış gemilerin yasa dışı bırakılan atık sularının kontrolünü yapıyoruz. Atık su bıraktığını tespit ettiğimiz deniz araçlarına, deniz denetim teknemizle hızlıca ulaşarak numune alıyoruz. Bu numuneyi akredite laboratuvarlara analize gönderiyoruz. Eğer kirletici bir etki varsa idari para cezası uyguluyoruz” dedi.



“Gece denetimleri de yapacağız”

Dronenin 7 kilometre alanı çok hızlı bir şekilde tarayabildiğini, bunun da denetimi çok daha kapsamlı bir hale getirdiğini kaydeden Halisdemir, “Üzerindeki piller yarım saat havada kalmasını sağlıyor ve üzerinde özel bir kamera sistemimiz var. Bu kamera sistemimizin zoom özelliği var, yani birkaç kilometre öteden dahi zoom yaparak deniz aracının kirlilik oluşturup oluşturmadığını görebiliyor. Cihazımızda gece görüşü var. Dolayısıyla gece denetimleri de yapacağız” ifadelerine yer verdi.



“Amacımız atılmış bir şeyi tespit edip ceza yazmak değil, kirletilmemesini sağlamak”

Mersin Limanına yaklaşan ve yanaşan tüm gemilere denetim olduğunu bildirdiklerini söyleyen Halisdemir, şöyle devam etti: "Biz ceza yazmak istemiyoruz. Biz denizlerimizin daha temiz ve girilebilir olması için mücadele ediyoruz. Başkanımız bu konuda çok kararlı. Her yerden denize girebilme ilkesini önümüzdeki yıllara yaymak istiyoruz. Şu an bulunduğumuz Çamlıbel Balıkçı Barınağından da denize girilebilsin istiyoruz. O yüzden denizin kirliliğini engelleyecek her türlü teknolojik gelişmeleri uygulayacağız. Denizlerimizi temiz tutmak için elimizden gelen tüm mücadeleyi sağlayacağız. Drone bu noktada bize hem hız hem de daha etkin mücadele yöntemi kazandırıyor. Önümüzdeki günlerde caydırıcılığın artacağını düşünüyoruz. Amacımız atılmış, kirletilmiş bir şeyi tespit edip ceza yazmak değil, kirletilmemesini sağlamak.”

