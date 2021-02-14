Milli sporcu Miray Ulaş'a malzeme desteği

Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce, 21 yaşındaki milli sporcu Miray Ulaş'a malzeme desteğinde bulunulduğu bildirildi.

Kurumdan yapılan açıklamaya göre, Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir tarafından, Türkiye'nin ilk kadın paratriatleti olarak yalnız triatlon değil, ülke spor tarihine adını yazdıran, ulusal ve uluslararası organizasyonlarda dereceler elde eden ve olimpiyatlara hazırlanan milli sporcu Miray Ulaş'a, azim ve gayretlerinden dolayı malzeme desteği verildi.

Ulaş’a bisiklet, atletizm ve yüzme malzemeleri hediye eden Demir, "Engelleri aşan, azmi, kararlılığı, başarıları ile herkese büyük bir örnek olan, 3 farklı branşta ulusal ve uluslararası organizasyonlarda ülkemizi en iyi şekilde temsil eden ve şuan olimpiyatlara katılmak için çalışmalarına ara vermeden devam eden milli sporcumuz Miray Ulaş'ı, kurumumuza bağlı Mersin Gençlik Hizmetleri Spor Kulübümüze kazandırarak lisansını çıkardık. İl müdürlüğü olarak sporcumuzun ihtiyaçları doğrultusunda spor malzemelerini tedarik ederek kendisine teslim ettik. Başarılı kızımız Miray, genç yaşına rağmen kısa sürede bu kadar başarıyı elde ederek imkansız denileni başarıp, herkesi kendisine hayran bırakmıştır. İnanıyorum ki, Miray Ulaş yüzme, yelken ve triatlon branşlarında elde ettiği bu başarı grafiğiyle şuan hedeflediği olimpiyatlara katılıp adından söz ettirmeye devam edecektir" dedi.

Desteklerden dolayı mutluluğunu dile getiren Miray Ulaş ise "16 yaşında tanıştığım yüzme branşının ardından yelken branşında Türkiye, Avrupa ve dünyada dereceler yaptım. Triatlon branşında ise yeni başlamama rağmen kısa sürede dereceler yaparak Türkiye'nin ilk kadın paratriatleti olarak triatlon ve ülke spor tarihine adımı yazdırdım. Aldığım başarılı sonuçlarla hayata tutunmayı öğrendim ve spor hayatımın vazgeçilmez bir parçası oldu. Hedefim 2021 Tokyo Olimpiyat Oyunlarına katılarak bayrağımızı dalgalandırmak. Bu süreçte bana inanan, güvenen her konuda destek olan Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Ökkeş Demir’e ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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