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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mersin'de dikiş kursları yeniden başladı

İHA

Mersin'de dikiş kursları yeniden başladı

Mersinden Kadın Kooperatifinin açtığı ve pandemiden dolayı ara verilen dikiş kurslarının yeniden açıldığı bildirildi.
Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Mersinden Kadın Kooperatifi, kadınların aile bütçelerine destek olacak ve gelir sağlayacak çalışmalarına devam ediyor. Gönüllülük esasını ön plana alarak kadınlar için projeler üreten kooperatifin açtığı dikiş kursunda kadınlar el emeği göz nuru ürünler çıkarıyor. Pandemiden dolayı ara verilen dikiş kursu yeniden açıldı. Salgın tedbirlerine azami ölçüde dikkat edilen kursta kadınlar hafta içi 5 gün sabah ve öğlen derslerine 10’ar kişilik gruplar halinde katılım sağlıyor.
Kooperatif ortaklarından emekli öğretmen Gülten Çavuş’un ve Halk Eğitim öğretmeninin eğitim verdiği kursa kadınlar büyük ilgi gösteriyor. Kursa kayıtlı yaklaşık 20 kadın pandemi dolayısıyla dönüşümlü olarak eğitime devam ediyor.
İş kıyafet talepleri, maske ve çeşitli siparişleri alan kadınlar, parça başına aldıkları ücretle hem ev ekonomilerine katkı sağlıyor hem de üretime katılıyor. Çeşitli firmalardan gelen talepleri de karşılayan kadınlar, birlikte güçlenerek eğitim aldıkları yeri adeta bacasız bir fabrikaya dönüştürdü.
“Yaptığımız çalışmaları artırarak, daha çok kadına dokunarak büyütmek istiyoruz”
Mersinden Kadın Kooperatifi ortaklarından Gülten Çavuş, aynı zamanda dikiş kursunda kadınlara giyim üretim teknolojileri eğitimi de veriyor. Eğitim gören kadınların sipariş üzerine işlerinin olduğunu ve kooperatifin de işlerini yaptıklarını belirten Çavuş, “Çantalar dikiyoruz, farklı firmalardan gelen talepleri karşılıyoruz ama öncelikle koronavirüs sürecinden dolayı maskeyle başlamıştık bu yola. Daha sonra eğitim geliştikçe kendilerine ait olan işleri de dikiyorlar. Aile bütçelerine katkı sağlıyorlar, yaptıkları parça başı iş olarak ücret veriyoruz. Kendilerini bu ortamda çok huzurlu ve mutlu hissediyorlar. Bu yaptığımız çalışmaları daha da artırarak daha çok kadına dokunarak büyütmek istiyoruz” dedi.
“Özgüvenim arttı. Para kazanabilmeyi, üretimde olabilmeyi öğrendik”
35 yaşındaki 3 çocuk annesi Emine Daş, dikiş kursundan çok memnun olduğunu, kurs sayesinde becerilerini geliştirip evine katkı sunduğunu söyledi. Daş, “Çocuklarıma, evime bütçesel açıdan katkı sağladım, daha rahatladık. Kendime özgüvenim arttı. Para kazanabilmeyi, üretimde olabilmeyi öğrendik. Kadınlar buraya gelsin evde durmasın. Mutlaka herkesin yapabileceği bir iş vardır. Kimse 'ben yapamam' demesin. Bu konuda kimse kendini yetersiz görmesin. Her kadının her alanda başarılı olabileceğine inanıyorum" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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