5.5 yıldır rehin tutulan Mersinli polis memuru Gara'da şehit edildi

PKK terör örgütünün Gara'da kalleşçe şehit ettiği 13 kişinin arasında, 28 Temmuz 2015 yılında DiyarbakırBingöl Karayolunda, içinde eşi ve çocuklarının da bulunduğu özel aracından kaçırılan Mersinli polis memuru Sedat Yabalak’ın da olduğu bildirildi.

13 vatandaşın terör örgütünce kalleşçe şehit edilmesinin ardından, Mersin'in Bozyazı ilçesinde yaşayan şehit polis memurunun kardeşi Ahmet Yabalak, teşhis için Malatya'ya gitti. Kardeşi tarafından teşhis edilen Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Sedat Yabalak'ın cenazesinin memleketinde toprağa verileceği öğrenildi.

Yabalak, kayınbabasını ziyarete gittiği Erzurum'dan görev yeri olan Şanlıurfa'ya dönerken 28 Temmuz 2015 yılında, LiceDiyarbakır karayolu üzerinde, eşi Burcu Yabalak ve 3 çocuğunun gözleri önünde PKK tarafından kaçırılmıştı.

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