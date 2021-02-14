Kaçırılan denizci evinde alkışlarla karşılandı Eşi Zeynep Gülçür: "Kocam bana ikinci hediyem oldu"

Nijerya açıklarında, kaçırılan ve 21 gün esir tutulduktan sonra kurtarılan 15 Türk denizciden Halil Gülçür, memleketi Mersin’in Tarsus ilçesindeki evinin önünde alkışlarla karşılandı.

23 Ocak’ta Nijerya’nın Lagos kenti açıklarında korsanlar tarafından kaçırılan 15 Türk denizci 21 gün esir kaldıktan sonra kurtarıldı. Türk denizcilerden biri olan Halil Gülçür’de memleketi Mersin’in Tarsus ilçesine gitmek için İstanbul’dan uçakla Adana Havalimanına, oradan da karayolu ile evine geldi. Çağlayan Mahallesi Şelale Bulvarı 1029 sokakta ikamet eden denizci Halil Gülçür, evine gelişinde mahalle sakinleri alkışlarla karşıladı. Gülçür burada yakınlarının boynuna sarılarak hasret giderdi.

Devlet büyüklerine teşekkür eden Halil Gülçür, “Bizim için uğraşan devlet büyüklerine teşekkür ederim. Evimdeyim, mutluyum” dedi.

İlk haberi aldığında doğum günü olduğunu belirten eşi Zeynep Gülçür, “Mutluyum. Çok şükür Allahıma. Kazasız, belasız burnu kanamadan geldi. İlk haberi aldığım gün doğum günümdü , bugünde Sevgililer Günü iki kere bana hediye oldu. Mutluyum” ifadesini kullandı.

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