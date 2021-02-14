Kurtarılan gemici ailesine kavuştu; gözyaşları sel oldu (2)

ALKIŞLARLA KARŞILANDI
Nijerya açıklarında 21 gün önce korsanların saldırısına uğrayan `Mozart´ isimli gemide kaçırılan 15 gemiciden Halil Gülgüç, Adana Havalimanı´nda ailesi tarafından karşılandı. Gülgüç daha sonra Türk bayrağı asılı aracıyla memleketi Mersin´in Tarsus ilçesindeki evine geldi. Evinin önünde komşuları ve yakınları tarafından alkışlarla karşılanan Gülgüç, sevenlerine sarılarak hasret giderdi.
`BANA ÇİFTE HEDİYE OLDU´
Gülgüç, kurtarılmasında katkısı olan herkese teşekkür ederek, evine döndüğü için mutlu olduğunu söyledi. Eşi Zeynep Gülgüç ise, "Allah´a çok şükür, kazasız belasız evine döndü. Çok mutluyum. Haberi aldığımda doğum günümdü. Bugün de Sevgililer Günü. Bana çifte hediye verdi" dedi.
OKAN ÇALIŞKAN (DHA)
DHA-Genel Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN
2021-02-14 15:24:53
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