Mersin'de otomobil uçuruma yuvarlandı: 2 yaralı

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Ali Rıza EREN/SİLİFKE(Mersin), (DHA) MERSİN´in Silifke ilçesinde sürücünün kontrolünden çıkarak 12 metrelik uçuruma yuvarlanan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza, D-400 karayolu üzerinde Silifke'ye bağlı Narlıkuyu Mahallesi Akkum Kavşağı´nda meydana geldi. Mersin yönüne giden Can Oğuzhan Günay yönetimindeki 33 ED 117 plakalı otomobil, virajı alamayınca 12 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada hurdaya dönen araçta sürücü Can Oğuzhan Günay ile Elif Gülay Korkmaz ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerinde önlem alan ekipler araçta sıkışan Günay ve Korkmaz´ı bulunduğu yerden çıkardı. Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar, ambulansla hastaneye götürüldü. Günay ve Korkmaz´ın sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Silifke Ali Rıza EREN

2021-02-14 17:40:43



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