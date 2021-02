Mersin’de yaya geçitleri görme engellilere uygun hale getiriliyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi, kentte bir ilke daha imza atarak yaya geçitlerini görme engelli vatandaşların kullanımına uygun hale getirmeye başladı.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ulaşım Dairesi Başkanlığı, kent genelinde yatay işaretleme çalışmalarını 12 kişilik bir ekiple yürütüyor. Yol çizgilerini çizen ekibin içerisinde 2 de kadın yer alıyor. İşlerini masa başından saha uygulamasına kadar bir plan ve program çerçevesinde yürüten ekip, şu sıralar görme engelli vatandaşların kullanımına uygun yaya geçitlerinin çizimlerini sürdürüyor.



Görme engelli bireyler için Mersin’de bir ilk

Yatay işaretleme ekibi, yol çizgilerinin çizimini önce projelendiriyor ardından uyguluyor. Yollara çizilen çizgilerle yayalar ve araç sürücülerinin can ve mal güvenliği sağlanıyor.

Ulaşım Dairesi Başkanlığı Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğünde görevli Trafik Teknikeri Betül Aydemir, Mersin’de bir ilki gerçekleştirerek görme engelli vatandaşların kullanımına uygun yaya geçidi çizimlerini sürdürdüklerini belirtti. Yeni çizilen yaya geçitlerinin özelliklerini anlatan Aydemir, “Mersin’de bir ilk. Engelli vatandaşlarımızın önce can sonra mal güvenliğini korumak ve karşıdan karşıya geçişlerini kolaylaştırmak adına yaptığımız bir uygulama. Kentin zaten birkaç noktasına daha yaptık. Son sürat devam edeceğiz. Tek çeşit boya kullanmıyoruz, iki çeşit boyamız var. Çift kompenantlı sarı ve beyaz boyalarımız. Hem görünürlüğü daha farklı gecegündüz hem de uygulaması daha farklı” dedi.

Çalışmaları planlı ve programlı bir şekilde yürüttüklerini de belirten Aydemir, “Rastgele bir çalışmamız yok. Hem ofiste hem sahada hem de uygulamada bir planımız, projemiz var. Önce yayaların can ve mal güvenliğini korumak adına yaptığımız bir çalışma ve Mersin’de birçok noktada biz bu uygulamaları yaptık” diye konuştu.



“Kara düzen bir iş yapmıyoruz”

Yatay ve düşey işaretleme ekibinin saha sorumlusu Soner Özer de sahaya geçtikleri andan itibaren yürüttükleri çalışmaları anlatarak, “Ekibimiz sahaya geliyor, zeminin temizliğini yapıyor, ondan sonra ölçümlere başlıyoruz. Çizim bittikten sonra boyama işlemine devam ediyoruz. Elimizde projelerimiz var, işaretlemelere göre arkadaşlar uygulamasını yapıyor. Yani kara düzen bir iş yapmıyoruz. Plan ve projeye göre çalışmalarını yapıyor arkadaşlar” ifadelerini kullandı.

