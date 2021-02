Büyükşehir Belediyesi, Girit köyü Melemez’de turizmi canlandırmak için adım atıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi bürokratları, Türkiye’nin tek Giritli köyü olarak bilinen merkez Akdeniz ilçesine bağlı İhsaniye Mahallesini ziyaret ederek, sorunları dinledi. Muhtar Yücel Şen’in talebi üzerine mahalleye giden bürokratlar, “Melemez” adıyla da bilinen mahallenin sorunlarını yerinde dinleyip not ederken, turizmi canlandırmanın yolları konuştu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Gökbel ve beraberindeki 8 daire başkanı, İhsaniye Mahallesini ziyaret etti. Daire başkanları, mahalle sakinlerine sorumluluk alanlarındaki konularla ilgili bilgi verip, sorunları not etti.



“Bu mahalleyi ve bu kültürü çok önemsiyoruz”

Genel Sekreter Yardımcısı Gökbel, ziyaretle ilgili değerlendirmede bulunarak, “Yücel Bey’in daveti üzerine daire başkanı arkadaşlarımızla mahalleyi ziyaret ettik. Burası bir Giritli mahallesi. Başta kültürel zenginliği olan bir mahalle. Büyükşehir Belediyesi olarak da biz bu mahalleyi ve bu kültürü çok önemsiyoruz. Muhtarımızdan mahalleyle ilgili sorunları dinledik. İlgili arkadaşlarımız muhtarımıza gerekli bilgileri verdi. Yapacakları bazı çalışmalarla ilgili de notlarını aldılar” dedi.



Daire başkanları talepleri dinleyip not etti

Gökbel, kendilerine aktarılan taleplerden bazılarını paylaşarak, “Özellikle bu mahalleyi bağlayan ana ulaşım hattı üzerinde bazı kritik ve kazalara neden olan bölümlerle ilgili talepleri oldu. Mezarlıkla ilgili talepleri oldu. Eski mezarlığın dolmak üzere olduğunu söylediler. Biz burayla ilgili yeni bir mezarlık düzenlemesi zaten yapmıştık. Onun projesini hazırlıyorduk. Bir an önce projeyi yapıp ihaleye çıkmayı düşünüyoruz. Onun dışında park bahçelerle, kültürle, muhtarlık işleri ve fen işleri daire başkanlarımızla ilgili talepleri oldu. Arkadaşlarımız bunlarla ilgili notları aldı. Oyun parkıyla ilgili de muhtarımızın talebi oldu. Park Bahçeler Daire Başkanımız bu talebi aldı. Muhtemelen yeni bir alanda, bir çocuk oyun parkını da burada oluşturacağız” diye konuştu.



“Olumlu, faydalı bir toplantı oldu”

Mahallenin turizm açısından da bir değere sahip olduğunu vurgulayan Gökbel, “Bu mahallenin güney veya doğu kısmında daha önce savaşlarda siper olarak kullanılmış bazı varlıkların olduğu söylendi. Burayla ilgili de gerekli notlarımızı aldık. Özellikle buranın tanıtımı; buraya ulaşan yol noktasında da arkadaşlarımız bir çalışma yapıp daha sonra muhtarımızla bunu paylaşıp uygulamaya geçecekler. Olumlu, faydalı bir toplantı oldu” ifadelerini kullandı.



“Yapılması gereken şeyleri konuştuk, yapılacağına da inanıyoruz”

İhsaniye Mahallesi Muhtarı Yücel Şen ise mahallede butik olarak çeşitli üretimlerin yapıldığını söyledi. Mahallenin kültürel bir değere sahip olduğunu, bölge turizmine de katkı sağlayabileceğini belirten Şen, “Köyde turizmle ilgili bir yapı var. Bunu geliştirip güzelleştirmek açısından böyle bir talebimiz oldu. Bütün daire başkanlarını bir arada görünce biraz heyecanlandık. Güzel, verimli bir toplantı oldu. Köyde yapılması gereken şeylere Büyükşehir’in de bir noktada el atması gerektiğini düşündük, çünkü bu bizim çabalarımızla olacak şeyler değil. Biz belli bir yere kadar götürüyoruz. Hepsine çok teşekkür ederim böyle bir alakadan dolayı. Yapılması gereken şeyleri konuştuk, yapılacağına da inanıyoruz” dedi.

