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Tekin: "Ham madde maliyetleri üretim gücümüzü ve rekabetçiliğimizi zayıflatıyor"

İHA

Tekin: "Ham madde maliyetleri üretim gücümüzü ve rekabetçiliğimizi zayıflatıyor"

Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (AHKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Tekin, son aylarda pamuk ipliği ve pamuk elyafındaki fiyat artışları ile ham madde tedarikinde yaşanan sıkıntılar nedeniyle hazır giyim ve konfeksiyon üreticilerinin maliyetlerinin yükseldiğini, buna bağlı olarak sürdürülebilir üretim gücünün ve ihracat pazarlarındaki rekabetçiliğin zayıfladığını belirtti. Başkan Gürkan Tekin, “Yurt genelinde bir milyonu aşkın kişiye istihdam sağlayan, ülkemizin ihracatına en fazla katkıyı veren hazır giyim ve konfeksiyon sektörü için hükümetimizden ivedilikle dengeleyici tedbirler almasını bekliyoruz” dedi.
2020 yılında 17 milyar 143 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren Türk hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün pamuk ipliği ve pamuk elyafı piyasasındaki fiyat artışlarının kumaş fiyatlara yansımasından dolaylı etkilendiğini kaydeden Başkan Gürkan Tekin, “Pamuk ipliği ve pamuk elyafında dünya piyasasında yüzde 1520 fiyat artışları yaşanırken ülkemizde bu oranların üzerinde artışlar oldu. Buna rağmen ülkemizin pamuk ipliği ve elyaf üretimi zaten yetersizken bu üreticilerin ihracata yönelmeleri sonucunda kumaş üreticileri çalışmak için ham madde bulmakta zorlanmaya başladılar ve kapasitelerini düşürdüler. Haliyle hazır giyim ve konfeksiyon üreticileri olarak bizler de üretimde kullandığımız kumaşların tedarikinde sorunlarla karşılaşmaya başladık. Diğer yandan son günlerde navlun fiyatlarında yüzde 500’lere varan artışlara bir de konteyner bulamama sorunu eklendi ve bu sıkıntının bir süre daha devam edeceği anlaşılıyor. Bütün bunlara yılbaşından itibaren yüzde 22’lik işçilik maliyetindeki artışın da eklenmesiyle girdi maliyetlerimiz ciddi şekilde yükseldi. Dünya piyasalarında fiyat tutturmakta zorlanmaya ve sipariş kayıpları yaşamaya başladık” diye konuştu.

“Katma değeri yüksek üretimin korunması için uygun maliyetli ham maddeye erişim kolaylaştırılmalı”
Covid19 salgını sürecinde tüketicilerin pamuklu ürünlere olan talebinin arttığını, bu süreçte dünyanın en büyük pamuk üreticilerinden Hindistan’da korumacılık tedbirlerinin devreye girdiğini ve ihracatın kısıtlandığını, Çin de ise ham madde açığının Özbekistan üzerinden karşılanmaya çalışıldığını ifade eden Başkan Tekin, şunları söyledi:
“Dünya genelinde artan fiyatlardan dolayı pamuk ipliği ve pamuk elyafı ihracatımızda artış olurken çok daha fazla katma değerli üretim gerçekleştiren hazır giyim ve konfeksiyon üreticisi firmalar olarak ham madde bulmakta zorlanıyoruz. Pamuk ipliği ve pamuk elyafı ithalatının kolaylaştırılması, yerli iplik firmalarının ihracat yerine iç piyasanın ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde yönlendirilmesi Türk hazır giyim ve konfeksiyon sektöründe katma değeri yüksek sürdürülebilir üretimin ve ihracatın korunmasına büyük katkı sağlayacaktır. Hindistan’ın uyguladığı tarzda tedbirlerin ülkemizde de uygulanmasını bekliyoruz.”

“ABD’ye vergisiz ihracat sektörümüz için çok önemli”
Pazar çeşitliliğine yönelik gelişmelere de değinen Başkan Gürkan Tekin, Türk hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün hedef pazarlarında en ön sırada bulunan ABD’de Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin Türk Ticaret Merkezi açmasının önemli bir gelişme olduğunu kaydetti. Başkan Gürkan Tekin, “ABD’nin sanayi ve ticaret merkezi Chicago’da Türk Ticaret Merkezi’nde öncelikli sektörler arasında hazır giyim ve konfeksiyon da bulunuyor. 2020 yılında ABD pazarında 793,6 milyon dolar ihracat gerçekleştiren sektörümüzün bu yapıda etkinliğini artıracağına inanıyoruz. Ancak ABD pazarına vergisiz mal satabilmek için iki ülke arasındaki iş birliğinin derinleştirilip yeni anlaşmalarla zenginleştirilmesine ihtiyaç bulunmakta” ifadelerini kullandı.

Ocak ayında AHKİB’in ihracatı yüzde 38 arttı
Hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün ve AHKİB’in ocak ayı ihracat verilerini de değerlendiren Başkan Gürkan Tekin, “2021’in ilk ayında Türkiye olarak hazır giyim ve konfeksiyon ihracatımız 1,52 milyar dolara ulaşırken bölge ihracatımız yüzde 38 artışla 27,2 milyon dolar olarak gerçekleşti. İçinde bulunduğumuz zor koşullarda üretime ve ihracata devam edip ülkemize döviz kazandıran tüm üyelerimizi tebrik ediyorum” dedi.
Ocak ayında AHKİB üyesi ihracatçıların 3 bin 494 ton ürüne küresel pazarlarında değer kazandırdığını vurgulayan Başkan Tekin, bu dönemde en fazla bayan dış giyim, bay dış giyim, diğer hazır eşyalar ve pamuklu ev tekstili satışı yaptıklarını, bu dört ürünün ocak ayı ihracatının yüzde 87’sini oluşturduğunu söyledi. Başkan Tekin, “Bölge ihracatımızı ürün gruplarına göre değerlendirdiğimizde ilk sırada 12,7 milyon dolar değer ile bayan dış giyim yer aldı. Bunu 4,64 milyon dolar değer ile bay dış giyim ve 4,61 milyon dolar değer ile diğer hazır eşyalar takip etti. Suni sentetik yatak kıyafetleri, diğer spor ve yüzme kıyafetleri, konfeksiyon, yünlü yatak kıyafetleri ve diğer ev tekstili ürünlerinde dikkat çeken artışlar sağladık” diye konuştu.
Başkan Tekin, ocak ayı ihracatında AHKİB’in en önemli pazarlarının yine Avrupa ülkeleri olduğunu, ABD pazarında da önemli artışlar elde ettiklerini dile getirip şöyle konuştu:
“AHKİB olarak ocak ayında en fazla ihracatı 6,9 milyon dolar ile İspanya’ya gerçekleştirdik. Yüzde 164 artış yakaladığımız Almanya 6,7 milyon dolar değer ile ikinci sırada, yüzde 428 artış ve 2,5 milyon dolar değer ile Polonya üçüncü sırada yer aldı. Ocak ayında ihracat hacminde en fazla artışı yüzde 2 bin 196 artış ve 818,5 bin dolar değer ile Bulgaristan pazarında elde ettik.”

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