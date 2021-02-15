Mersin’de ocak ayında konut satışları yüzde 33,1 düştü

– Mersin’de Ocak 2021’de bin 890 konut satıldı. Geçen yılın ocak ayında 2 bin 826 konutun satıldığı Mersin’de, konut satışları yüzde 33,1 oranında düştü. Mersin, ocak ayında en fazla konut satılan 6’ncı, yabancılara konut satışında ise 4’üncü il oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adana Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Konut Satış İstatistikleri 2021 Ocak ayı sonuçları değerlendirildi. Açıklaya göre, Türkiye genelinde ocak ayında 70 bin 587 konut satıldı. Veriler, ocak ayında konut satışlarının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 37,9 oranında azaldığını ortaya koydu.



Konut satışlarında Mersin 6’ncı sırada

Mersin’de ise konut satışları, ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 33,1 oranında azalarak bin 890 olarak gerçekleşti. 2020 yılında toplam 43 bin 496 konutun satıldığı kentte, en fazla konutun satıldığı ay 7 bin 41 konutla temmuz ayı olmuştu. Mersin, ocak ayında yüzde 2,7 pay ile konut satışlarında 6’ncı sırada yer aldı. Mersin’de ocak ayında satılan konutların bin 469’unu ise ikinci el konutlar oluşturdu.



Yabancılara konut satışında 4’üncü

Öte yandan, Mersin, yabancılara konut satışında yine üst sıralarda yer aldı. Geçen yılın ocak ayında yabancılara 91 konutun satıldığı kentte, bu yıl ise bu rakam 131’e çıktı. Mersin, yabancılara konut satışında İstanbul, Antalya ve Ankara’nın ardından 4’üncü sırada yer aldı. Mersin’de 2020’de yabancılara toplamda bin 313 konut satılırken, en fazla satış 191 konutla eylül ayında gerçekleşmişti.

Ocak ayında İran vatandaşları Türkiye'den 459 konut satın alırken, bu ülkeyi sırasıyla 385 konut ile Irak, 260 konut ile Rusya, 168 konut ile Afganistan ve 88 konut ile Yemen izledi.

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