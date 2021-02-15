Toroslar’da yüz yüze eğitimin başladığı okullar dezenfekte edildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Toroslar’da yüz yüze eğitimin başladığı okullar dezenfekte edildi

İHA

Toroslar’da yüz yüze eğitimin başladığı okullar dezenfekte edildi

– Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesi ekipleri, ilçede yüz yüze eğitimin başladığı okulları dezenfekte etti.
Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında ilçe genelinde kamuya açık alanları düzenli olarak dezenfekte eden belediye, öğrencilerin daha sağlıklı ve güvenli bir ortamda eğitimlerine devam edebilmeleri için yüz yüze eğitime başlayan okulların dezenfekte çalışmalarını titizlikle yürüttü. Hijyen çalışmaları kapsamında özellikle öğrencilerin sıklıkla kullandığı sınıf, merdiven, tuvalet, koridor, kapı kolları, bahçe ve oyun alanları baştan aşağı dezenfekte edildi.

"Önceliğimiz, çocuklarımızın huzur ve sağlığı"
Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, okulları dezenfekte ederek öğrencilerin ve öğretmenlerin sağlıklı bir ortamda eğitim ve öğretimlerine devam edebilmelerini amaçladıklarını söyledi. Önceliklerinin toplum sağlığını korumak olduğunu vurgulayan Başkan Yılmaz, "İlçemizde yüz yüze eğitime başlayan okullarda gerçekleştirdiğimiz bu çalışma ile eğitim yuvalarımızı daha hijyenik hale getirdik. Ekiplerimiz, çocuklarımızın temas edebileceği her yeri dezenfekte etti. Onların sağlığı bizim için her şeyden önemlidir. Yeniden okullarına, arkadaşlarına kavuşan öğrencilerimize başarılar diliyorum" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gara şehidi polis memuru Mersin'de son yolculuğuna uğurlandı PKK terör örgütünün Irak'ın kuzeyi Gara bölgesinde kalleşçe şehit ettiği 13 görevliden biri olan polis memuru Sedat Yabalak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da katıldığı törenle, Mersin'in Bozyazı ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Gara şehidi polis memuru Mersin'de son yolculuğuna ...
3 kızına cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen baba yarın hakim karşısına çıkacak (2)
YEREL HABERLER 3 kızına cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen ...
Maskesiz yakalanınca yüzünü montuyla kapattı Mersin'de trafik ve korona virüs tedbirleri denetimi gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Maskesiz yakalanınca yüzünü montuyla ...
Mersin’de ocak ayında konut satışları yüzde 33,1 düştü
YEREL HABERLER Mersin’de ocak ayında konut satışları yüzde 33,1 ...
Gara şehidi polis memuru Mersin'de son yolculuğuna uğurlanıyor PKK terör örgütünün Irak'ın kuzeyi Gara bölgesinde kalleşçe şehit ettiği 13 görevliden biri olan polis memuru Sedat Yabalak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da katılacağı törenle, Mersin'in Bozyazı ilçesinde son yolculuğuna uğurlanıyor Şehidin 7 yaşındaki kızı Zeynep Yabalak'ın, polis kıyafeti içerisinde, babasının naaşı önünde selam durması ise görenleri duygulandırdı
YEREL HABERLER Gara şehidi polis memuru Mersin'de son yolculuğuna ...
Sokak köpeğini öldüresiye dövüp gözlerini oydular
YEREL HABERLER Sokak köpeğini öldüresiye dövüp gözlerini oydular
Yenişehir Belediyesi personeline KVKK eğitimi
YEREL HABERLER Yenişehir Belediyesi personeline KVKK eğitimi
Büyükşehir Belediyesi, ailelere 14 bin ‘El Bebek Gül Bebek’ paketi dağıttı
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesi, ailelere 14 bin ‘El Bebek Gül ...
Mersin'de feci kaza güvenlik kamerasında
YEREL HABERLER Mersin'de feci kaza güvenlik kamerasında
Sokak köpeğinin gözlerini oyup sopayla öldüresiye dövdüler
YEREL HABERLER Sokak köpeğinin gözlerini oyup sopayla öldüresiye ...
Tekin: "Ham madde maliyetleri üretim gücümüzü ve rekabetçiliğimizi zayıflatıyor"
YEREL HABERLER Tekin: "Ham madde maliyetleri üretim gücümüzü ve ...
TÜİOSB’de güçlü altyapı hızlı tempoda ilerliyor
YEREL HABERLER TÜİOSB’de güçlü altyapı hızlı tempoda ilerliyor
Büyükşehir Belediyesi, Girit köyü Melemez’de turizmi canlandırmak için adım atıyor
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesi, Girit köyü Melemez’de turizmi ...
Mersin’de yaya geçitleri görme engellilere uygun hale getiriliyor
YEREL HABERLER Mersin’de yaya geçitleri görme engellilere uygun hale ...
(Özel) Bu balığın kuyruğu balıkçılara binler kazandırdı Mersinli balıkçılar 4 bin 66 balon balığı avladı, kuyruk başına 5 lira teşvik alacak Mersin İl Tarım ve Orman Müdürü Arif Abalı, balıkçıların getirdiği kuyrukları kısa süre sonra imha edeceklerini belirterek, balon balığının tüketilmemesi için uyarılarda bulundu
YEREL HABERLER (Özel) Bu balığın kuyruğu balıkçılara binler ...
3 kızına cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen baba yarın hakim karşısına çıkacak
YEREL HABERLER 3 kızına cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen ...
Mersin'de otomobil 12 metrelik uçuruma yuvarlandı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Mersin'de otomobil 12 metrelik uçuruma yuvarlandı: 2 ...
Mersin'e şehit ateşi düştü (2)- Yeniden
YEREL HABERLER Mersin'e şehit ateşi düştü (2)- Yeniden
Mersin'de otomobil uçuruma yuvarlandı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Mersin'de otomobil uçuruma yuvarlandı: 2 yaralı
Mersin'e şehit ateşi düştü
YEREL HABERLER Mersin'e şehit ateşi düştü
Şehit polisin acı haberi Mersin'deki ailesine ulaştı PKK terör örgütünün Gara'da kalleşçe şehit ettiği 13 kişiden biri olan polis memuru Sedat Yabalak'ın ailesine acı haber verildi
YEREL HABERLER Şehit polisin acı haberi Mersin'deki ailesine ...
Kurtarılan gemici ailesine kavuştu; gözyaşları sel oldu (2)
YEREL HABERLER Kurtarılan gemici ailesine kavuştu; gözyaşları sel ...
(Görüntülü) Kadınlar dikiş kursunda hem öğreniyor hem üretiyor
YEREL HABERLER (Görüntülü) Kadınlar dikiş kursunda hem öğreniyor hem ...
Kaçırılan denizci evinde alkışlarla karşılandı Eşi Zeynep Gülçür: "Kocam bana ikinci hediyem oldu"
YEREL HABERLER Kaçırılan denizci evinde alkışlarla karşılandı Eşi ...