Erdemli'de tarihi eser niteliğinde fosil ele geçirildi

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Mersin'in Erdemli ilçesinde tarihi eser taşıdığı değerlendirilen 12 adet fosil ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, bir istihbaratı değerlendiren Erdemli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tömük Mahallesi’nde bir şahsın evinde arama yaptı. Yapılan aramada tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 12 adet fosil ele geçirilirken, gözaltına alınan şahıs, sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı.

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