Mersin'de kural ihlali yapan sürücülere ceza yağdı

Mersin'de jandarma trafik ekiplerince yapılan bir günlük denetimlerde, kural ihlali yaptıkları belirlenen 58 araç sürücüsüne 100 bin 486 lira para cezası uygulanırken, 45 araç trafikten men edildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması, trafik kazalarının en aza indirilmesi ve denetim faaliyetleri yoluyla yol kullanıcıları üzerindeki algılanan yakalanma riski duygusunun artırılması amacıyla, motosiklet ve traktörlere yönelik sabit ve seyir halinde özel denetim yapıldı.

Denetleme sonucunda bin 916 araç kontrol edilirken, kusurlu görülen 58 kullanıcıya 100 bin 486 TL para cezası uygulandı, 45 araç trafikten men edildi, 23 kişinin ise sürücü belgesiz araç kullandığı tespit edildi. Denetimlerde ayrıca bin 421 şahıs sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan 5 şahıs yakalandı.

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