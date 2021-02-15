Mersin´de tarihi eser operasyonu

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Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ(Mersin), (DHA)MERSİN'in Erdemli ilçesinde tarihi eser niteliği taşıyan, çeşitli boyutlarda 12 fosil ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yapılacağı istihbaratı üzerine harekete geçti. Ekipler, savcılık talimatıyla Tömük Mahallesi´ndeki bir eve operasyon yaptı. Ev ve eklentilerinde yapılan aramada tarihi eser niteliği taşıyan, çeşitli boyutlarda 12 fosil ele geçirildi.

Olayla ilgili ismi açıklanmayan ev sahibi şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. İfadesi alınan şüpheli, sevk edildiği adliyede tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Erdemli Mehmet DOĞANER

2021-02-15 17:01:22



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