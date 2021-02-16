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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tarsus'ta zararlılara karşı kış aylarında da mücadele

İHA

Tarsus'ta zararlılara karşı kış aylarında da mücadele

Mersin Büyükşehir Belediyesi TarsusÇamlıyayla Şube Müdürlüğü ilaçlama birimi ekipleri, kış aylarında da zararlılarla mücadelesine devam ediyor.
Büyükşehir ekipleri, Tarsus merkez ve bağlı mahallelerde sivrisinek, bit, pire, karasinek, ot sineği, fare, larva ve diğer zararlılara karşı ilaçlama faaliyetlerini program dahilinde yılın 12 ayı boyunca sürdürüyor.
Vatandaşlardan ve muhtarlardan gelen talepler üzerine ortak kullanım alanları, apartmanların bodrum katları, kuyular, boş arazilerde ki sulak noktalar, atıl vaziyette duran hurda eşyaların iç bölümleri, atıksu tahliye sistemleri, hayvan besiciliğinin yapıldığı alanlarda, başta sinek olmak üzere, diğer zararlılara karşı ilaçlama faaliyetini yerine getiren Büyükşehir ekipleri, özellikle ilkbaharda görülen anofel sineğine karşıda ilaçlama gerçekleştiriyor.
Büyükşehir ekipleri, zararlıların üremesinde sürekli sorun çıkartan noktaları da tek tek belirledi. Su birikimlerinin devamlı yaşandığı ve sorun teşkil eden apartmanların bodrum katları ve diğer lokal noktaların listesi çıkartılarak, belli aralıklarla ilaçlama faaliyeti yerine getiriliyor.
Tarsus merkez ve bağlı mahalleler olan Barbaros, Öğretmenler, Şehit Mustafa, Kavaklı, Kemalpaşa, Hürriyet, Eski Ömerli, Kırklarsırtı, Yeni Mahalle, İsmetpaşa, Kefeli, Gözlükule, Yunus Emre, Ballıca, Gazipaşa, Reşadiye, Duatepe, Yarbay Şemsettin, Taşobası, Kaleburcu, Caminur, Ergenekon, Kırıt, Akçakocalı, Şehitkerim, Yeşilyurt ve daha birçok yerleşim noktasında Büyükşehir ekipleri tarafından ilaçlama ve dumanlama faaliyeti yürüttü.

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