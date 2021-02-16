Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 4. Çevre Yolu için gece gündüz çalışıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin ihtiyacına yönelik sürdürülen yol açma çalışmalarında önemli bir yer tutan 4. Çevre Yolu için ekipler aralıksız çalışıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Vali Hüseyin Aksoy Caddesiİsmet İnönü Bulvarı arasındaki kısım ile 32. CaddeNevit Kodallı Caddesi arasındaki kısmı kapsayan 4. Çevre Yolu çalışmaları sürüyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in de saha çalışmalarını incelediği bin 550 metre yol açma projesinde menfez kazı çalışmaları tamamlandı. Ayrıca 2 bin 800 metrekare toprakarme yapının panel üretimleri bitirildi.



“4. Çevre Yolu çalışmamız bir prototip niteliğinde”

4. Çevre Yolu sahasında iki kez incelemelerde bulunan Başkan Seçer, projenin yapılacak diğer çalışmaların prototipi niteliğinde olacağını belirterek, “4. Çevre Yolu toplamında yeni inşaat sahamız 950 metre. 600 metre de Vali Hüseyin Aksoy Caddesi ile İsmet İnönü Bulvarı arasındaki kısımda. Yani toplamda bin 550 metrelik bir güzergah çalışmasına başladık. 2021 yılı içerisinde de bu güzergahı tamamlayacağız. 35 metre genişliğindeki bir yol çalışmamız burası. Bütün müştemilat ile ince ayrıntılarına kadar düzenlenmiş, hesaplanmış, kaldırımı, altyapısı, yürüme ve bisiklet yollarıyla bundan sonraki açacağımız bulvarlar arasında bir prototip niteliğinde” açıklamasında bulunmuştu.



Ulaşım daha da kısalacak

17. Caddenin 32. Cadde ile Nevit Kodallı Caddesi arasında kalan 950 metrelik kısmında süren yol düzenleme ve sanat yapısı çalışmaları kapsamında yapılacak 37.82 metre uzunluğundaki 8x5 menfezin imalat çalışmalarına başlandı. Projede 128.12 metre uzunluğunda 5x3 kutu menfez, 37 metre uzunluğunda 3x3 kutu menfez yapılacak. Aynı güzergâhta 240 metre uzunluğunda toprakarme duvar ve 120 metre uzunluğunda betonarme duvar yapımı da tamamlanacak. Çalışmalar bittiğinde Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesine ve önemli ana arterlere ulaşım daha kolay ve kısa sürede olacak.

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